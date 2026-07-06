La rivoluzione in casa Vibonese non si ferma più. La compagine rossoblù, attesa dal prossimo campionato di Serie D (girone I), sta letteralmente infiammando le ultime ore di mercato. Dopo il totale restyling dell'organigramma societario, il direttore sportivo Fabrizio Maglia – chiamato al compito titanico di ricostruire la rosa da zero, senza alcun calciatore precedentemente sotto contratto – ha piazzato un altro micidiale uno-due.

I nuovi innesti andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Salvatore Marra, il quale sarà ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi martedì pomeriggio, alle ore 16:00, presso la sede del "Luigi Razza".

Nico Spanò: estro e rapidità

Il primo dei due volti nuovi è Nico Spanò, attaccante esterno mancino ben noto agli appassionati del calcio meridionale. Giocatore rapido, concreto e dotato di grande estro, Spanò vanta una lunga carriera vissuta da protagonista tra la Serie D e i massimi campionati dilettantistici, soprattutto sui campi calabresi.

Nelle ultime stagioni ha messo in mostra tutto il suo valore con le maglie di Cittanova e Vigor Lamezia. Proprio in biancoverde, nell'ultimo campionato, si è consacrato come vice capocannoniere della squadra, alle spalle di quel Bruno Cosendey che ritroverà a Vibo Valentia per ricomporre una coppia offensiva che promette già scintille.

Giovanni Merola: il "millennial" d'oro

Se Spanò porta esperienza e imprevedibilità, il secondo acquisto sposta i riflettori sulla linea verde e sul futuro. La Vibonese si è infatti assicurata le prestazioni di Giovanni Merola, promettente centrocampista classe 2007 di origini siciliane.

Nonostante la giovanissima età, Merola ha già un curriculum da vincente e ha dimostrato di avere una personalità fuori dal comune:

Nell'ultima stagione è stato il trascinatore assoluto del Licata nella cavalcata verso la vittoria del campionato di Eccellenza, siglando ben sette gol tra campionato e Coppa Italia (molti dei quali decisivi). Le sue prestazioni da urlo, inoltre, gli sono valse la chiamata nella Rappresentativa siciliana per il Torneo delle Regioni. Ha già assaggiato la Serie D debuttando nella categoria con la maglia del Paternò.

Con Merola la Vibonese si assicura un "Under" di assoluta prospettiva, che unisce freschezza atletica, mentalità vincente e un feeling con il gol non comune per un centrocampista. La nuova Vibonese continua a prendere forma a ritmi serrati.