Terzo successo consecutivo, porta inviolata per la terza gara di fila e secondo posto solitario in classifica a sole due lunghezze dalla capolista Reggina. La Vibonese si avvicina nel migliore dei modi al big match della settima giornata del girone I di Serie D, trascinata dall'entusiasmo del 2-0 con cui ha archiviato la pratica Praiatortora nel derby tirrenico.

Tra i protagonisti assoluti dell'ultima vittoria c'è Gastón Castro, autore del raddoppio che ha blindato la vittoria per gli uomini di mister Marra. L'attaccante argentino è stato ospite nel corso dell'ultima puntata di "Pianeta Rossoblù", il format di LaC TV condotto da Vincenzo Primerano interamente dedicato al club di Vibo.

La prima gioia stagionale per Castro

Un timbro pesante per l'attaccante argentino, arrivato al termine di un'azione orchestrata al meglio: «Sono contento, anche perché è stato un bel gol. Mi ha dato una bella palla Mirashi e sono stato bravo a concretizzare. La cosa più importante però è che abbiamo vinto e lo abbiamo fatto da squadra».

Una certezza che conferma l'ottimo momento del reparto avanzato rossoblù, sempre più coeso e incisivo.

Il lavoro con mister Marra: «Cresciamo di partita in partita»

Castro si è poi soffermato sull'evoluzione tattica e caratteriale del gruppo, evidenziando il lavoro quotidiano che la squadra sta portando avanti sotto la guida del tecnico: «Stiamo lavorando bene e cresciamo di partita in partita. Il mister, inoltre, ha delle idee chiare che noi stiamo assimilando quotidianamente e questo è fondamentale per dare un taglio diverso al nostro campionato. Speriamo sia un grande anno».

Pazienza e determinazione verso il "Granillo"

La testa ora è totalmente proiettata alla sfida di domenica allo stadio "Granillo" contro la capolista Reggina, in un vero e proprio scontro al vertice. Nessuna paura reverenziale per il bomber argentino, che traccia la rotta in vista del match: «Sappiamo di dover fare una grande prova contro una corazzata, ma noi andremo lì con la mentalità di vincere».