Il difensore centrale rossoblù invita a mantenere la concentrazione e la grinta dimostrata nell’incontro con la Reggina: «Dobbiamo ripartire da quella prestazione»

Il countdown è iniziato e domenica inizia finalmente il campionato di Serie D (girone I) con la Vibonese che esordirà davanti ai propri tifosi, ospitando il Paternò. In un certo senso l’esordio ufficiale il club rossoblù lo ha già fatto in Coppa Italia, domenica scorsa, nel primo turno contro la Reggina dove la squadra di mister Esposito ha fornito un’ottima prestazione cadendo solamente ai calci di rigore.

Voglia di riscatto

In vista dell’esordio stagionale, dunque, si è espresso Aldo Caiazza, difensore centrale classe 1999. Tanta esperienza per il ventiseienne, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ex Benevento e Audace Cerignola. Ecco le sue parole, ai microfoni ufficiali del club, partendo proprio dalla sfida contro la Reggina: «C’è dispiacere perché ci tenevamo a passare il turno, al tempo stesso però ci rimane una grande prestazione perché tutti abbiamo dato l’anima e siamo stati bravi a reagire sia dopo il loro gol che dopo l’espulsione del nostro capitano, Besmir Balla. Da lì ci siamo compattati e abbiamo trovato il pareggio, poi si sa che i calci di rigore sono una lotteria. Come detto però, ci rimane questa prestazione dalla quale ripartire in vista del campionato».

Esordio imminente

Due giorni al fischio d’inizio dunque: «Da questo esordio in casa cercheremo di portare l’atteggiamento avuto domenica scorsa, ovvero essere aggressivi e combattere l’uno per l’altro. Sappiamo inoltre che sarà una gara difficile, come tutte le altre che ci aspettano, ma vogliamo innanzitutto fare bene l’esordio casalingo. Sappiamo che nel girone I tutte le squadre sono aggressive».