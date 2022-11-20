Le porte della struttura sita a Santa Domenica di Ricadi si apriranno per un evento di presentazione di tecniche di autodifesa

La tecnica più efficace è insegnare il rispetto. È questo il messaggio lanciato dalla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali che, come ogni anno, vuole dare il suo contributo alla celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, concretizzando le sue idee di rispetto e salvaguardia dei valori della vita umana. Per tale ragione, con lo scopo di sensibilizzare sul tema, l’asd Tropheum karate apre le porte del dojo di via dei Gerani a Santa Domenica di Ricadi nella giornata del 24 novembre, offrendo un evento di presentazione di tecniche di autodifesa e corsi mga a tutte coloro che vorranno partecipare. L’evento avrà la durata di 1 ora dalle 19 alle 20, per consentire a tutte, anche alle lavoratrici, di poter partecipare. Si porrà particolare attenzione sul rispetto e l’atteggiamento preventivo, con i consigli del maestro Antonio La Torre, maestro di arti marziali e tecnico riconosciuto Fijlkam per la disciplina Karate e istruttore mga.

LEGGI ANCHE: Violenza sulle donne, a Ionadi il Comune organizza un corso di autodifesa gratuito

Pizzo, nasce l’associazione “Visioni in Lab”: laboratorio di idee e confronto