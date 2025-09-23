Si rinnova per il secondo anno consecutivo l’affiliazione della asd Beach&Volley Amantea con la Tonno Callipo. Dopo i positivi riscontri dell’esordio – si legge in una nota stampa – i dirigenti del centro costiero tirrenico hanno inteso proseguire la collaborazione con la società del presidente Callipo, convinti della bontà della scelta nell’aver intrapreso, con una società esperta qual è quella giallorossa, un percorso di crescita delle proprie giovani generazioni. E la Tonno Callipo è ben lieta di continuare in questa partnership, affinchè non solo sempre più giovani ed appassionati possano avvicinarsi a questo bellissimo sport della pallavolo, quanto anche di fare in modo da creare le naturali condizioni di socializzazione fin da piccoli.



Questo infatti è lo scopo principale da perseguire quando si ha a che fare con i giovanissimi, ovvero abituarli a stare bene insieme divertendosi nel giocare a pallavolo, poi ci sarà tempo per affinare e sviluppare eventuali doti tecniche.

«Per noi – dichiara il presidente dell’asd Beach&Volley Amantea, Francesco Domenico Socievole – la Tonno Callipo Calabria Volley ha sempre rappresentato un punto di riferimento e un modello da seguire. La conferma, per il secondo anno consecutivo, del progetto Tonno Callipo Family rappresenta un tassello fondamentale e prestigioso per la crescita e lo sviluppo delle attività della nostra associazione. Grazie a questa collaborazione potremo ampliare ulteriormente l’offerta sportiva per i giovani appassionati di pallavolo del territorio, che avranno così l’opportunità di confrontarsi con una realtà di altissimo livello, oltre a beneficiare di un costante aggiornamento tra gli staff tecnici delle due società. L’asd Beach&Volley Amantea rivolge un sentito ringraziamento al presidente Pippo Callipo, al vicepresidente Filippo Maria Callipo e a tutta la dirigenza giallorossa per il continuo sostegno al nostro progetto e per averci accolto nella grande famiglia Callipo».



Dal canto suo soddisfatta la Tonno Callipo nel continuare questa proficua collaborazione con l’asd Beach&Volley Amantea ed attraverso il vice presidente Filippo Maria Callipo sottolinea: «Il rinnovo della collaborazione con l’Asd Beach&Volley Amantea non è soltanto un segno di continuità, ma anche la conferma di una visione comune: portare avanti, con passione e serietà, la crescita dei giovani attraverso la pallavolo in tutte le sue forme. Amantea rappresenta una piazza storica e vivace, capace di trasmettere entusiasmo e valori sani. Siamo felici che questa energia entri a pieno titolo nella Tonno Callipo Family e siamo certi che insieme continueremo a regalare nuove opportunità e motivazioni ai tanti ragazzi e ragazze che vivono lo sport come una scuola di vita».