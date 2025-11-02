La Tonno Callipo Vibo Valentia continua a volare in classifica: quattro partite disputate e altrettante vittorie, tutte per 3-0. La squadra di coach Saja si conferma capolista a punteggio pieno, ora in compagnia solo di Oplonti, che ha sbancato Magione, mentre Castellana, prossima avversaria di Vibo, perde nettamente a Modica. La vetta resta quindi serrata, con cinque squadre racchiuse in appena tre punti.

Contro la Trestina Perugia, le giallorosse hanno mostrato ancora una volta la loro padronanza tecnica e tattica, mettendo in fila set con vantaggi consistenti: 25-21, 25-19, 25-19. Nonostante le assenze di Scacchetti e Rizzo, le sostitute Besteghi e Macedo hanno saputo gestire al meglio i propri ruoli, confermando quanto sottolineato da Saja: «Abbiamo 14 atlete che possono tutte fare bene».

Cronaca del match

Coach Saja conferma il sestetto visto nella trasferta di Roma: diagonale Besteghi-Botarelli, Macedo-Civitico al centro, Pomili e Grigolo in banda, Quiligotti libero. La partita parte con equilibrio fino al 3-3, ma poi Vibo prende il largo grazie a Botarelli, Grigolo e Pomili, con Civitico che firma muri e ace decisivi. Il primo set si chiude 25-21, nonostante il tentativo di rimonta della Trestina, che prova a cambiare la diagonale senza risultati concreti.

Nel secondo set, le umbre tengono inizialmente il passo fino al 4-4, ma Vibo scappa subito avanti con due ace di Civitico e un muro di Macedo, chiudendo 25-19. Il terzo parziale vede una partenza ottima delle calabresi (4-1), con Pomili protagonista in attacco e l’esordio stagionale di Denise Vinci al servizio per Macedo. La Tonno Callipo controlla il vantaggio fino al 25-19, consolidando così il poker di vittorie consecutive.

Protagonisti e statistiche

MVP della giornata è Arianna Besteghi, 21 anni, alla regia per la terza gara consecutiva e capace di impostare il gioco con sicurezza e maturità. Bene anche le attaccanti: Botarelli e Pomili chiudono con 13 punti ciascuna, mentre Civitico realizza 12 punti con 3 muri, 2 ace e il 47% in attacco. Macedo sigla 6 punti, migliore prestazione stagionale, e il libero Quiligotti conferma la sua costanza in difesa.

Coach Saja sottolinea l’importanza del collettivo: «Se mi avessero detto all’inizio della stagione di vincere quattro partite su quattro e tutte 3-0, avrei firmato subito. Queste ragazze lavorano tanto e ci tengono, sono contento del lavoro che stiamo facendo».

Vibo e il PalaValentia

Un altro fattore che continua a dare forza alla Tonno Callipo è il calore dei tifosi. Il PalaValentia si conferma uno dei palazzetti più rumorosi e appassionati della categoria: «Il pubblico è sempre caloroso – commenta Saja – penso che questo palazzetto se lo sognano in tanti, anche in categorie superiori. Spero di rivederli sugli spalti anche nelle prossime partite».ù

Classifica e prossimi impegni

La vittoria mantiene Vibo in vetta con 12 punti, insieme a Oplonti, mentre Modica, Bisceglie e Castellana inseguono a 9 punti. Domenica prossima la Tonno Callipo sarà impegnata in trasferta contro Castellana Grotte, altra sfida cruciale per consolidare il primato. Coach Saja e le sue ragazze preparano già la battaglia con la consueta determinazione, convinte che la forza del collettivo e la profondità della rosa saranno decisivi anche nei prossimi impegni.