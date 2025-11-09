Un’ottima prestazione consente alla Tonno Callipo di continuare nel trend vittorioso al PalaValentia, vincendo la terza gara consecutiva davanti al proprio pubblico. Quello dei baldanzosi giovanotti giallorossi di coach Lanci, è un cammino virtuoso finora che legittima il meritato entusiasmo per gli attuali tredici punti in queste prime cinque gare.

Il match contro Ciclope Bronte

Contro la quotata e ambiziosa Ciclope Bronte dopo poco più di un’ora di gioco, è arrivato il terzo exploit in casa per 3-0 (dopo Gupe e Papiro), che conferma la bontà del sestetto giallorosso, abile ad aver ha trovato i giusti sincronismi soprattutto tra le mura amiche. Lo dimostra appunto anche il match di ieri contro Bronte, che ha dovuto subire la maggiore linearità e concretezza di gioco giallorosso, come sempre guidato in attacco dall’opposto Boiko (ben 31 punti, con un ace!) dopo la mirabile performance di settimana scorsa a Sciacca. Il giovane ucraino della Tonno Callipo di fatto valorizza tutto il bel gioco dei compagni, a cominciare dal regista Piovan sempre preciso, per proseguire con le bande Paglialunga (11 punti, di cui 3 ace) e Netti, i centrali Borgesi (altri 11 punti, con un muro) e Halim, per chiudere col libero Buttarini.

I tre set

Nei tre set Vibo è stata costantemente padrone del gioco, oltreché a condurre nel punteggio. Come nel parziale iniziale i cui distacchi intermedi (8-5, 16-8, 21-12) confermano l’ottima serata della squadra giallorossa, che lo chiude con un muro imperioso di Borgesi, staccando i siciliani addirittura di dodici lunghezze (25-13).

Il cliché non muta nel secondo set nonostante Bronte mostri qualche segnale di riscatto (6-6, 11-11, 15-15). Da qui in poi però, la Tonno Callipo allunga a +3, quando il tecnico ospite chiama time out. Vibo però non si disunisce e continua col solito Boiko (22-18) a trovare varchi nella difesa siciliana. Sul 22-20, dopo un parziale di 3-0 ospite è Lanci a chiamare tempo e Vibo ritorna lucida, chiudendo anche il secondo set con un mani-fuori vincente di Boiko (25-21).

Il terzo parziale sembra un remake del precedente, anche qui batti e ribatti fino al 14-13 per Vibo che poi allunga 18-15. Tempo siciliano ed al rientro la Tonno Callipo continua a martellare fino al 22-17. Ancora time out Bronte che riesce ad annullare tre set-point, ma alla fine la chiude capitan Paglialunga con un diagonale (25-21). Giusta esultanza dei giallorossi che mostrano costanti segnali di crescita in ogni gara, lavorando testa bassa in settimana e raccogliendo i meritati risultati, e vittorie, in gara. Ed ora testa a Letojanni.

L’intervista

Soddisfatto a fine gara coach Lanci, a cui osserviamo come la Tonno Callipo abbia ancora una volta dimostrato di non avere alcun timore ad affrontare, e vincere, contro squadre sulla carta più quotate, qual era la Ciclope Bronte nell’occasione: «Questa partita - concorda il tecnico giallorosso - è stata la dimostrazione che la Tonno Callipo può giocarsela con tutti, praticando un certo tipo di pallavolo. Spero che questa sia una tappa importante del nostro percorso verso una consapevolezza di poter giocare alla pari con tutti a questo livello. Sicuramente i ragazzi adesso devono ripartire e continuare con l’obiettivo di crescere ancora di più, perché stanno dimostrando di essere all’altezza di questo campionato. Certo – sottolinea Lanci - dobbiamo rimanere umili, continuare a lavorare e sicuramente ci prenderemo le meritate soddisfazioni, ma restando sempre coi piedi a terra perché la partita di ieri è stata la dimostrazione che con l’umiltà ed il lavoro settimanale, ma soprattutto con la consapevolezza delle proprie potenzialità – che non è da confondere con presunzione – dobbiamo guardare avanti e provare a portare a casa più partite possibili. Certo in casa è un po’ più facile, adesso dovremo dimostrare che anche in trasferta possiamo giocare ai livelli visti con Bronte. Non sarà semplice ma sono convinto che i ragazzi possono farlo e dobbiamo rimanere con questa mentalità per guadagnarci il risultato in ogni partita, non guardando però troppo in avanti. Comunque – sottolinea coach Lanci in chiusura – tantissimo merito ai ragazzi perché ieri hanno giocato una gran partita contro una squadra che ha obiettivi importanti».

Tonno Callipo-Ciclope Bronte 3-0

(25-13, 25-21, 25-21)

Tonno Callipo: Piovan, Boiko 31, Borgesi 11, Halim 2, Paglialunga 11, Netti 5, Buttarini (L), Smeraldo. Ne: Saturnino, Mauceri, Calello, Vassallo, Riga, Fusco (L). All. Lanci

C. Bronte: Mirabella 11, Saraceno 10, Ndrecaj 3, Calabrese 7, Vinti 7, Pugliatti, Da Costa (L), Fisichella. Ne: Costantino, Cavalli, Di Bella, G.Di Grazia, N. Di Grazia (L). All. Lopez

Arbitri: Grirardini e Miggiano.

Note: durata set: 20’, 25’, 23’ per un totale di un’ora e 8’. Vibo: ace 5, bs 12, muri 2, errori 23; Bronte: ace 0, bs 8, muri 2, errori 15. Attacco: 59%-41%, ricezione 80%-58%.