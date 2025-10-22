Due vittorie nelle prime due partite e tanta voglia ancora di fare bene: corre forte la Tonno Callipo Volley femminile, attualmente in testa al campionato di Serie B1 (girone D). Il team giallorosso infatti non solo ha vinto, ma ha anche convinto nelle prime due uscite stagionali vincendo la gara inaugurale in quel di Frosinone, casa dell'Assitec Atina, e poi quella casalinga contro l'Arzano, entrambe nettamente per 3-0. I programmi, per il terzo anno di fila sono ambiziosi, con una squadra profondamente rinnovata con l'arrivo di ben nove nuove giocatrici quasi tutte dalla serie superiore (A2) mentre cinque sono state le riconfermate.

La promessa Besteghi

Tra le protagoniste dell'esordio casalingo c'è stata sicuramente Arianna Besteghi, palleggiatrice di ventuno anni che domenica ha degnamente sostituito il capitano della squadra, l'infortunata Scacchetti. Ecco le parole della giovane, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Siamo partite bene, con due vittorie su due. Ci stiamo allenando tutti i giorni con anima e cuore per rispondere positivamente a quelli che sono gli obiettivi societari. per il momento possiamo dire di essere soddisfatte. Una squadra per la maggior parte rinnovata, con diverse giocatrici che provengono da categoria superiori. Io, in passato, ho già giocato il campionato di Serie B1 e so che non è facile, quest'anno però è diverso anche perché lo affronto con una squadra appunto rinnovata».

Il ds Defina

Un buon approccio insomma, e con il direttore sportivo Giuseppe Defina che non può che essere soddisfatto: «La squadra sta dando il meglio, come conferma il punteggio pieno. C'è quella voglia di fare nata fin da inizio stagione. le ragazze si stanno impegnando al meglio e questo è il giusto risultato. Non tutta la rosa è nuova, ma ci sono certamente giocatrici che hanno rinforzato il nostro roster, creato fortemente con questo tipo di impostazione e cercare di creare ogni anno un progetto biennale».

Capitolo obiettivi: «il presidente ci ha insegnato a dare sempre il meglio possibile in ogni stagione sportiva. Ci affacciamo a questa categoria da neofiti, come è giusto che sia, ma conosciamo bene le nostre potenzialità, per quello che è un progetto importante da portare a termine».

Nel prossimo turno, la Tonno Calli Volley Femminile sarà di scena a Roma contro la Volleyro con l'obiettivo ovviamente di continuare in questo ottimo inizio, che vede Vibo in vetta con altre tre squadre (Oplonti Napoli, Modica e Castellana Grotte).