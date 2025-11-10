Cinque su cinque e punteggio pieno in classifica, con conseguente vetta. Vola alto la Tonno Callipo femminile nel campionato di Volley di Serie B1. La compagine giallorossa, infatti, batte a domicilio anche il Castellana Grotte con un secco 3-0 dopo una gara sempre in gestione. Un altro segnale forte da parte del roster del coach Saja, prima con 15 punti, appaiata da Oplonti.

La partita

Il primo set scorre in equilibrio (4-4, 11-11) fin quando sul 15-15 e con un time out già chiamato dal tecnico locale, la Tonno Callipo ingrana la quarta. Besteghi trova buone combinazioni in fast con la rientrante Rizzo (15-16) e con Civitico, servita anche in primo tempo rispondendo sempre ottimamente (17-20, 18-21). Quindi entra in partita anche l’opposto Botarelli che, con un attacco e un ace, porta il risultato sul 23-19, indirizzandolo sul definitivo 20-25.

Il secondo set ricalca quello precedente fino all’11-11: da qui in poi la Tonno Callipo alza un muro imperioso sia con Civitico che con Botarelli. Alla fine il secondo set termina 19-25, dopo un set-point annullato dalle pugliesi.

Si arriva così al terzo set: leggero calo di tensione della Tonno Callipo unito però alla voglia di riscatto di Castellana. Il set è alquanto combattuto con continui capovolgimenti nel punteggio: detto dell’8-4 di Castellana, Vibo si rialza infilando due parziali di 3-0 (8-7 e 9-10) separati solo da un punto di Saveriano per il momentaneo 9-7. Quindi Vibo sembra prendere il largo avanti 14-11 con Grigolo. Qui la Tonno Callipo toglie la freccia e saluta le pugliesi staccandole e archiviando la partica per 18-25. Sabato prossimo si torna al PalaValentia, dove arriverà Pomezia.

Le parole di coach Saja

Alquanto soddisfatto coach Saja che sottolinea: «Tre punti pesanti che fanno proseguire la nostra striscia positiva, arrivata ora a cinque gare vinte! Ieri un’altra partita giocata con tanta autorevolezza da parte nostra, cercando continuità e pragmaticità. Brave tutte le ragazze a soffrire – aggiunge il tecnico giallorosso - quando Castellana ha cercato di venire fuori. Nei momenti importanti però ci siamo sempre fatti trovare pronti, avendo un’ottima reazione ed alla fine abbiamo fatto una partita in cui tutti i numeri dicono che siamo stati sopra i nostri avversari. Molto bene dunque, un altro passo ed uno step in più nel nostro percorso, che ci fa capire come anche quando c’è da soffrire siamo capaci di stare lì con pazienza, per portare a casa una grande vittoria ed un altro 3-0. Tutto ciò contro una squadra che - conclude Saja - sicuramente lotterà per la parte alta della classifica».