Coach Lanci ammette: «Non è stata sicuramente la nostra migliore partita però siamo riusciti a conquistare il massimo bottino»

E sono quindici. Tante le vittorie, in diciassette gare, della Tonno Callipo che supera col solito e puntuale 3-0 anche Sciacca, riscattando così una delle due sconfitte del girone di andata. Ma il dato statistico che assume ancor più rilievo, è che il PalaValentia si conferma un vero e proprio fortino inespugnabile. Nove vittorie in nove gare interne per Paglialunga e compagni, di cui ben otto col risultato secco di 3-0, ed un 3-2 col Corigliano. Continua dunque la cavalcata dei giovanotti giallorossi che si confermano in un ottimo momento di forma, reduci da ben sei vittorie di fila e con due soli set persi in questi incontri.

Nel match di ieri, col sostegno dei tifosi giallorossi, la Tonno Callipo ha dovuto combattere con più forza soprattutto nel secondo set, che ha registrato ben quattro set-point per parte. Con i siciliani che hanno fallito i primi due, consecutivi. Quindi ping-pong continuo con gli ultimi due ad appannaggio invece della Tonno Callipo, che ha chiuso il set con un muro di Borgesi.

Per il resto, nonostante qualche appannamento, apprezzabile la maggiore concretezza da parte degli atleti della Tonno Callipo nei momenti topici del set. Ed alquanto ligi nelle consegne di mister Lanci, abile nei momenti di difficoltà a chiamare time out per ricaricare le batterie dei suoi ragazzi. A livello individuale da segnalare il best scorer Boiko con 21 punti di cui 3 ace; Paglialunga vice bomber con 13 di cui 1 ace e 1 muro; Borgesi 11 di cui ben 5 muri; ed infine le buone prestazioni di Halim (6) e Netti (7) con due muri ciascuno.

La partita

Solito sestetto per la Tonno Callipo con la diagonale Piovan-Boiko, Halim e Borgesi i centrali, Netti e Paglialunga in banda, Buttarini libero. Parte forte Vibo che si porta avanti fino all’8-2 per poi continuare con vantaggi cospicui (9-4, 11-7) fino a quando Sciacca sembra svegliarsi. Così, sospinto da Vaquer che alla fine sarà il migliore realizzatori dei suoi con 15 punti di cui ben 6 muri, oltrechè da Atria, il roster siciliano inizia a rimontare. Ed un parziale di 3-0 (11-10) costringe coach Lanci al primo time out. Da qui Sciacca accorcia poi soltanto sul 12-11 per Vibo, quindi sembra arrendersi (18-13), provando anche qualche cambio ma senza risultati concreti. Così a turno Borgesi (20-13), Boiko (21-14) e due muri consecutivi, di Paglialunga e Halim (che vale il set-point) avvicinano la vittoria di questo primo gioco, e dopo un set-point annullato è un errore al servizio ospite a consegnare l’1-0 (25-16) a Vibo.

Nel secondo set, lunghissimo (35 minuti), si viaggia a braccetto fino al 15-15, quando Sciacca sembra essere più lucido in attacco, al contrario di Vibo che commette qualche errore nel muro-difesa, facendo cadere qualche pallone di troppo. Così Sciacca va avanti di qualche punto (15-17, 16-18) fino a quando Vibo va sotto 20-17 e coach Lanci chiama time out. Nonostante Boiko diventi più preciso in attacco, accorciando fino al 19-20, Sciacca ritorna avanti di tre (20-23), ma stavolta Vibo accelera e pareggia proprio sul 23-23. Da qui in poi è un susseguirsi di emozioni, con gli anzidetti ben quattro set-point per parte.

A gioire alla fine è ancora Vibo con un muro di Borgesi su Atria, che si vede carambolare addosso la palla respinta dal giallorosso. 2-0 ed entusiasmante 33-31 finale per la Tonno Callipo.

Nel terzo set, dopo l’iniziale parità (3-3) è la Tonno Callipo (delizioso il pallonetto di Boiko a scavalcare il muro a tre dei siciliani per il 5-3) a prendere il comando delle operazioni, mantenendo qualche punto di vantaggio (7-4, 10-8) fino a quando Sciacca pareggia sul 10-10. Vibo ha la forza di riemergere ed anche col decisivo supporto di capitan Paglialunga (apprezzabile la pipe per il 13-11) tiene a distanza i siciliani. Che però si rifanno sotto arrivando a -1 (17-16), facendo capire a Vibo che non bisogna mollare. Infatti un ace di Netti per il 20-17 segna il solco con gli ospiti, costretti sul 23-18 a chiamare time out. Tutto vano però, perché i siciliani continuano a commettere errori in attacco, un loro quarto tocco in attacco vale il match-point per Vibo, che così chiude set (25-18) ed incontro con un mani-fuori di Paglialunga.

Le parole di coach Lanci

«Non è stata sicuramente la nostra migliore partita – ammette coach Lanci - però siamo riusciti a conquistare il massimo bottino. Bravi noi soprattutto nel terzo set quando siamo stati punto a punto con Sciacca, sfruttando qualche occasione in più che ci si è presentata. Non siamo stati sempre lucidissimi, però fa parte anche del percorso di avere una squadra di ragazzi giovani. Quindi qualche passaggio a vuoto possiamo anche aspettarcelo, tuttavia dobbiamo tenere botta e guardare avanti considerando il bicchiere mezzo pieno. Ciò perché, già dalla settimana prossima, ci aspetta una gara durissima a Bronte contro Ciclope, che è una squadra composta da atleti esperti ed ottimi giocatori di categoria. Per cui – conclude Lanci - ci rimbocchiamo le maniche ed in settimana ci prepareremo al meglio per questa partita importante».

Tonno Callipo - Scalia volley Sciacca 3-0

(25-16, 33-31, 25-18)

Tonno Callipo: Piovan, Boiko 21, Borgesi 11, Halim 6, Paglialunga 13, Netti 7, Buttarini (L). Ne: Smeraldo, Commisso, Saturnino, Mauceri, Vassallo, Riga, Fusco (L). All. Lanci

Sciacca: Roccazzella 1, Atria 12, Ilici 4, Graffeo 1, Di Franco (L), Ferro 4, Vaquer 15, Coppola 6, Tuis 1, Vescovo. Ne: Msatfi, Catalano, Caracci, Piazza, Scalia. All. Frinzi Russo

Arbitri: Valeria Vitola e Camilla Cacciola

Note: durata set 22’, 35’, 24’ per un totale di un’ora e 21’. Vibo: ace 6, bs 11, muri 10, errori 21. Sciacca: ace 3, bs 11, muri 11, errori 25. Attacco: 47%-34%, ricezione 61%-42%