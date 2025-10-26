Vittoria netta dei ragazzi di coach Lanci contro i tirrenici, battuti senza concedere un set. Punteggio pieno e vetta confermata per i giallorossi: «Non era facile partire così bene ma restiamo umili: l’obiettivo resta la salvezza»

La Tonno Callipo prosegue il suo percorso positivo nel campionato di Serie B maschile, centrando la terza vittoria consecutiva e mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno. Dopo Gupe e Termini Imerese, anche il Papiro Fiumefreddo ha ceduto il passo ai vibonesi, che si sono imposti con un netto 3-0, confermando solidità e continuità di rendimento.

Guidata da coach Lanci, la formazione giallorossa ha mostrato grande equilibrio in tutti i reparti, mantenendo sempre il controllo del gioco nei tre set. Tutti e sei i titolari sono andati a segno, con l’opposto ucraino Boiko ancora una volta miglior realizzatore con 20 punti (4 ace, 1 muro e 54% in attacco). Buone prove anche per il capitano Paglialunga, per l’altra banda Netti e per i centrali Borgesi e Halim, quest’ultimo autore di 8 punti, di cui 3 a muro. Solido anche il contributo del libero Buttarini.

Nel primo set la Callipo ha gestito con lucidità il vantaggio, chiudendo 25-20. Più netto il dominio nel secondo parziale, vinto 25-14 grazie a un break iniziale che ha indirizzato subito la frazione. Il terzo set ha visto la squadra calabrese partire con un parziale di 9-1, amministrando fino al definitivo 25-16 che ha sancito il successo.

Al termine della gara, coach Lanci ha espresso soddisfazione per l’avvio di stagione: «Non era facile immaginare tre vittorie consecutive – ha dichiarato – ma questo conferma la qualità e la coesione del gruppo. I ragazzi sono molto giovani, con grandi margini di crescita. Dobbiamo restare concentrati: l’obiettivo resta la salvezza, poi vedremo fin dove potremo arrivare. L’importante è continuare a lavorare con impegno, migliorando sia come squadra che individualmente».

La Tonno Callipo tornerà in campo domenica 2 novembre, impegnata in trasferta contro Sciacca, con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva.

Il tabellino

TONNO CALLIPO - PAPIRO FIUMEFREDDO 3-0 (25-20, 25-14, 25-16)

TONNO CALLIPO: Piovan 2, Boiko 20, Borgesi 5, Halim 8, Paglialunga 10, Netti 8, Buttarini (L). Ne: Smeraldo, Saturnino, Mauceri, Calello, Vassallo, Riga, Fusco (L). All. Lanci

PAPIRO FIUMEFREDDO: Speziale 1, Nicotra 7, Reale 5, Casella 1, Buremi 4, Fichera 2, Reina 4, Gulisano (L), Messina, Zammataro. Ne: Andronico, Di Franco, Mancuso, Lombardo (L). All. Russo

Arbitri: Capobianco e Villano.

Note: durata set: 21’, 19’, 24’ per un totale di un’ora e 4’. Vibo: ace 5, bs 13, muri 9, errori 26; Fiumefreddo: ace 5, bs 11, muri 0, errori 22. Attacco: 54%-27%, ricezione 66%-43%.