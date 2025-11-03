Si arrende soltanto al quinto set la Tonno Callipo Vibo Valentia, che esce sconfitta dal campo dello Sciacca al termine di una sfida combattuta e intensa durata oltre due ore. Una prestazione di carattere per la formazione di coach Lanci, capace di reagire dopo un avvio difficile e di trascinare il match fino al tie-break, confermando i progressi del giovane gruppo calabrese. A brillare è stato ancora una volta l’opposto ucraino Oleksandr Boiko, autore di una gara strepitosa con 43 punti, di cui 1 ace e 3 muri, e un eccellente 62% in attacco. Una prova maiuscola che ha tenuto in partita i giallorossi fino all’ultimo pallone. La Tonno Callipo, dopo un primo set sottotono, trova la forza di reagire nel secondo, imponendosi 25-23 e ristabilendo la parità. Il terzo parziale si gioca punto a punto ma si chiude a favore dei siciliani, mentre nel quarto Vibo cresce ancora a muro e in attacco, conquistando il set 25-19. Nel tie-break, dopo un buon avvio, i calabresi cedono sotto la spinta di Atria e compagni, con Sciacca che chiude 15-13.

Nel post gara il coach Lanci ha commentato così la prestazione dei suoi: «È stata una partita che rientra nel nostro percorso di crescita – ha dichiarato attraverso un comunicato stampa –. Siamo una squadra giovane e fuori casa incontriamo qualche difficoltà. Il primo set non siamo partiti bene, anche per meriti di Sciacca che ha interpretato al meglio la gara sul piano tattico. Poi abbiamo trovato il nostro ritmo, pareggiato e avuto anche chance per vincere il terzo set». Il tecnico ha poi sottolineato la reazione della squadra: «Nel quarto set non abbiamo mollato, riuscendo a tornare sul 2-2. Il tie-break è sempre un terno al lotto, ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere attaccati alla partita. Con un pizzico di esperienza in più potevamo fare qualcosa di meglio, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ora pensiamo a Bronte e speriamo di recuperare Paglialunga». Infine, un elogio particolare per il bomber ucraino: «Da menzionare la prestazione di Boiko con 43 punti – ha aggiunto Lanci –. È un ragazzo che ha un quid in più rispetto alla media, si sacrifica per la squadra e lavora sempre al massimo. Sono contento per lui».

Tabellino

SCALIA VOLLEY SCIACCA – TONNO CALLIPO VOLLEY 3-2

(25-13, 23-25, 29-27, 19-25, 15-13)

SCIACCA: Roccazzella 3, Atria 20, Msatfi 16, Graffeo 1, Caracci 16, Di Franco (L), Piazza, Vaquer 11, Coppola 12, Tuis 2.

Ne: Catalano, Guccione (L), Piazza, Scalia.

All.: Frinzi Russo.

TONNO CALLIPO: Piovan 3, Boiko 43, Borgesi 10, Halim 4, Paglialunga 15, Netti 6, Buttarini (L), Smeraldo, Saturnino.

Ne: Mauceri, Calello, Vassallo, Riga, Fusco (L).

All.: Lanci.

Arbitri: Luca Rovagnati e Laura Monti.

Durata set: 18’, 33’, 35’, 25’, 20’ (totale 2h11’).

Statistiche: Sciacca – ace 8, bs 11, muri 10, errori 22; Callipo – ace 4, bs 14, muri 12, errori 30; attacco 50%-50%, ricezione 55%-66%.