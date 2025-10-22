Due vittorie su due e un avvio di campionato che lascia ben sperare per la Tonno Callipo. Tra i protagonisti di questo positivo inizio in Serie B c’è Ivan Borgesi, centrale classe 2007, già alla sua seconda stagione da titolare con la maglia giallorossa. Con 142 punti messi a referto nel campionato scorso e una convocazione per uno stage con la Nazionale Under 18, il giovane talento siciliano rappresenta uno dei prospetti più promettenti del vivaio vibonese. Il campionato è iniziato nel migliore dei modi sia per la squadra che per Borgesi, autore di 8 punti nella prima giornata e ben 17 nella seconda, alle spalle solo del top scorer Boiko. «Meglio di così non potevamo partire – ha dichiarato il centrale –. Abbiamo conquistato sei punti in due gare che, pur non essendo proibitive, non erano nemmeno semplici. L’importante era cominciare bene e ci siamo riusciti». Sul piano personale, il giovane centrale mantiene i piedi per terra: «Sono soddisfatto, ma so di poter fare di più. Già dalla prossima partita voglio migliorare».

Nel match di sabato scorso, vinto sul campo di Termini, non sono mancati momenti di difficoltà, in particolare nel terzo set, dove la squadra ha subito un evidente calo. «Abbiamo abbassato il nostro livello di gioco, ma siamo stati bravi a riprenderci e chiudere il match nel quarto set», ha spiegato Borgesi. Ora l’attenzione è rivolta al prossimo impegno casalingo, contro Papiro Fiumefreddo, formazione siciliana che ha già portato due partite al tie-break nelle prime due giornate. «Sarà una gara complicata – ha commentato Borgesi –. Loro verranno a Vibo per cercare punti, ma noi faremo di tutto per ottenere il massimo, restando concentrati fin dal primo pallone». Borgesi è l’unico confermato del sestetto titolare della passata stagione, in un gruppo profondamente rinnovato e ancora in fase di costruzione. «Siamo molto giovani, ma altrettanto forti. Se riusciamo a trovare la giusta intesa, possiamo lottare per un posto tra le prime quattro del girone».

Infine, inevitabile un riferimento alla maglia azzurra. L’esperienza dello scorso anno con la Rappresentativa Under 18 rimane ben viva nella mente del giovane centrale: «È stata un’occasione bellissima, che mi ha fatto crescere. Spero di avere presto un’altra possibilità». Con la determinazione di chi non vuole fermarsi ai primi successi, Borgesi si candida a essere ancora una volta un punto fermo della Tonno Callipo, in un campionato che, per lui e per la squadra, può ancora riservare molte soddisfazioni.