A Dinami la raccolta delle olive diventa un esempio di integrazione e contrasto allo spopolamento. Il tempo della raccolta delle olive, una tradizione profondamente radicata e ancora molto viva in Calabria, è arrivato anche a Dinami in provincia di Vibo Valentia. Tra gli uliveti del piccolo centro calabrese, quest’anno, a raccogliere i frutti della terra c’è anche una famiglia tedesca, protagonista di una storia che racconta un legame speciale con il territorio. La famiglia aveva visitato Dinami lo scorso anno, rimanendo affascinata dal paese, dai suoi paesaggi e dalle sue tradizioni. Un innamoramento che li ha spinti a compiere a Melicuccà, frazione di Dinami, un passo concreto, acquistare alcuni terreni con alberi di ulivo, con il progetto di trasferirsi un giorno proprio in Calabria. Una storia che va oltre la semplice passione per la campagna e per la raccolta delle olive. È un esempio di come l’accoglienza, il legame con le proprie radici e la riscoperta dei piccoli borghi possano contribuire a contrastare lo spopolamento. Un segnale di speranza per le comunità dell’entroterra calabrese, che possono guardare al futuro anche attraverso l’arrivo di nuovi residenti, capaci di innamorarsi del territorio e scegliere di investire nella sua rinascita.

Il racconto sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 1 novembre alle ore 12:00.