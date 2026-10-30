Operazione coordinata dalla Questura con l'impiego di Volanti, Squadra Mobile e Reparto Prevenzione Crimine. Nel capoluogo due persone sorprese nei confini comunali nonostante il divieto di ritorno, una denuncia anche per minaccia e percosse

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno, con un bilancio di quattro persone denunciate, una contestazione amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e il sequestro di una mazza da golf. È il risultato delle attività di prevenzione disposte dal questore Rodolfo Ruperti, che hanno interessato il capoluogo e diversi centri della provincia, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree maggiormente frequentate.

L'operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e della Polizia di Tropea, anche con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”. Numerose le persone e le vetture sottoposte a controllo nell'ambito di un piano finalizzato a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e prevenire la commissione di reati. Nel corso delle attività sono state inoltre contestate violazioni al Codice della strada.

A Vibo due persone denunciate per aver violato il foglio di via

Nel capoluogo, gli agenti delle Volanti hanno individuato, in due distinte occasioni, due persone destinatarie di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia. Entrambe, nonostante il provvedimento emesso dal questore, si trovavano nuovamente sul territorio comunale.

Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per la violazione dell'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 159/2011. Secondo quanto riferito dalla Questura, il reato contestato prevede una pena detentiva da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10mila euro.

A Tropea droga per uso personale e una mazza da golf sequestrata

Altri interventi sono stati effettuati a Tropea, dove i controlli si sono concentrati anche sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato una persona in possesso di droga. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'articolo 75 del Dpr 309/1990, relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sempre a Tropea, un'altra persona è stata denunciata in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Durante una perquisizione personale e veicolare, i poliziotti hanno infatti rinvenuto all'interno dell'automobile una mazza da golf lunga 108 centimetri, successivamente sottoposta a sequestro.

Una denuncia anche a Serra San Bruno

Il bilancio dei controlli comprende infine un intervento degli agenti del Commissariato di Serra San Bruno, che hanno denunciato in stato di libertà una persona per i reati di minaccia e percosse.

Le attività rientrano nel programma di rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza disposto dalla Questura di Vibo Valentia. L'obiettivo, spiegano dalla Polizia di Stato, è garantire una presenza più capillare sul territorio, soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso, anche attraverso la collaborazione con i cittadini e una maggiore attenzione alle segnalazioni che riguardano la sicurezza pubblica.