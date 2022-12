Inaugurato a Vibo Valentia l’albero della sicurezza – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Sono ancora troppi gli incidenti sul lavoro, in media in Italia, muoiono tre persone al giorno». Numeri drammatici quelli raccolti dall’Inail che ogni anno riporta i dati di un’emergenza senza fine. Nei primi 10 mesi del 2022 in Italia sono stati denunciati oltre 595mila infortuni sul lavoro con un incremento del 32,9%. Parte da questi dati il Presidente Anmil sede territoriale di Vibo Valentia Michele Caridà, presente all’inaugurazione dell’albero della sicurezza posizionato per il secondo anno consecutivo davanti all’ingresso di Palazzo Luigi Razza. «È necessaria una campagna di informazione e formazione». Sottolinea con forza. Un concetto ribadito anche dalla garante della salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli: «Non potevo mancare a questa iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa delicata tematica. I dati sono allarmanti e vedono la Calabria primeggiare in questa triste classifica. Dalla Regione – ha assicurato – arrivano segnali importanti. Uno fra tutti è l’istituzione dell’osservatorio regionale contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro il cui compito è quello di promuovere ogni azione utile a garantire salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare». [Continua in basso]

Caschi colorati dal bianco al giallo che equivalgono alle imprese sane, dal rosso che simboleggia gli infortuni, al nero che rappresenta le morti sul lavoro. L’idea di realizzare un albero della sicurezza è frutto della creatività dell’artista Francesco Sbolzani che l’ha donata alla fondazione Anmil. La sicurezza sui luoghi di lavoro è anche la parola d’ordine dell’Associazione nazionale costruttori edili che tramite il presidente di Ance Vibo Domenico Letizia, ha annunciato l’ attivazione di corsi di formazione ed informazione che partiranno nei prossimi giorni. «Le imprese devono capire l’importanza della formazione. Purtroppo molte aziende – ha proseguito – non investono in sicurezza per risparmiare. Ma questo mette a repentaglio la sicurezza se non la vita stessa degli operai», ha concluso esortando tutti ad intraprendere un percorso virtuoso per debellare il fenomeno delle morti bianche.