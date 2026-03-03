Social
Gabbiano corso salvato a Pizzo

3 marzo, 2026
Pizzo
Morte del piccolo Francesco Mirabelli, il cordoglio del commissario dell'Asp di Vibo

12 settembre 2025
Ore 09:19
Vibo Valentia, cimiteri nel degrado: erbacce, viali sconnessi e manutenzione assente

3 marzo 2026
Ore 10:03
Il maltempo continua a flagellare: strada allagata tra Briatico e Porto Salvo

20 febbraio 2026
Ore 15:04
Vibo Marina, rischio esondazione per il torrente Antonucci

13 febbraio 2026
Ore 09:16
Albero cade su un'auto a Mongiana

11 febbraio 2026
Ore 18:54
Tropea, fango dal fosso San Pietro sulla strada per il porto

3 febbraio 2026
Ore 15:58
Vibo, un'altra giornata di caos a Moderata Durant: quartiere assediato dalle auto

2 febbraio 2026
Ore 09:40
Gerocarne, senso unico alternato sulla Statale 182 a causa di una frana

1 febbraio 2026
Ore 13:48
Femminicidio a Mileto

24 gennaio 2026
Ore 01:44
Alberi caduti in strada a Serra San Bruno

21 gennaio 2026
Ore 09:38
Elisoccorso Vibo Marina

11 gennaio 2026
Ore 14:54
Vibo, basole saltate in Via del Gesù

11 dicembre 2025
Ore 18:20
Cinghiali davanti all'ospedale di Vibo

7 dicembre 2025
Ore 14:30
Filandari, arrestati due giovani per tentato omicidio

I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata. 

5 dicembre 2025
Ore 17:49
Francica, arbitro di 17 anni preso a schiaffi in campo durante la partita con Girifalco

25 novembre 2025
Ore 09:48
Vibo, i cinghiali continuano a scorrazzare nel parco di via Feudotto

5 novembre 2025
Ore 17:25
Capre a spasso per Tropea: entrano in chiesa e prendono a testate le vetrine dei negozi

28 ottobre 2025
Ore 10:13
Maxi frode da 8 milioni di euro nel settore degli pneumatici

22 ottobre 2025
Ore 12:52
Auto in divieto di sosta paralizza il traffico nel centro di Vibo: scatta l'applauso quando il mezzo viene portato via

1 ottobre 2025
Ore 09:15
Vibo, smantellata in tutta fretta l'area giochi nel Parco delle Rimembranze

22 settembre 2025
Ore 06:48
Il sindaco di Vibo Enzo Romeo rompe il silenzio dopo la morte del piccolo Francesco

19 settembre 2025
Ore 16:47
