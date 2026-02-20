Il maltempo continua a flagellare: strada allagata tra Briatico e Porto Salvo
Carreggiata invasa dall’acqua in entrambi i sensi di marcia, scatta l’allarme social con appelli alla prudenza per chi deve spostarsi nella zona verso Vibo Valentia (il video è sul profilo Facebook di Ivi Solari).
I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata.