Eremburga di Mortain e Ruggero d'Altavilla di nuovo insieme a Mileto? Risponde Maria Maddalena Sica
Conferenza stampa a Cosenza della Direzione regionale dei musei nazionali della Calabria per illustrare gli interventi di rinnovamento condotti nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza. Importanti novità in arrivo.
La Pro Loco di Rombiolo ha guidato soci e ospiti in un percorso tra il Museo nazionale e la basilica cattedrale, rivivendo la storia di Ruggero d’Altavilla e le bellezze dell’antica Mileto durante “Domenica al Museo”.