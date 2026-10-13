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Cultura

Eremburga di Mortain e Ruggero d'Altavilla di nuovo insieme a Mileto? Risponde Maria Maddalena Sica

Conferenza stampa a Cosenza della Direzione regionale dei musei nazionali della Calabria per illustrare gli interventi di rinnovamento condotti nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza. Importanti novità in arrivo.

13 ottobre, 2026
Sulle orme di Ruggero

Alla scoperta di Mileto, tra musei e chiese dell’antica capitale normanna

La Pro Loco di Rombiolo ha guidato soci e ospiti in un percorso tra il Museo nazionale e la basilica cattedrale, rivivendo la storia di Ruggero d’Altavilla e le bellezze dell’antica Mileto durante “Domenica al Museo”.
Giuseppe Currà
8 marzo 2026
Ore 18:25
Alla scoperta di Mileto, tra musei e chiese dell’antica\u00A0capitale normanna\n
Cultura

Natale a Sant’Onofrio, la tradizione dei Novenari

22 dicembre 2025
Ore 17:37
Natale a Sant’Onofrio, la tradizione dei Novenari
Cultura

Vibo Marina, le tradizioni del Natale

16 dicembre 2025
Ore 18:07
Vibo Marina, le tradizioni del Natale
Cultura

Vibo Marina, le tradizioni del Natale

16 dicembre 2025
Ore 17:44
Vibo Marina, le tradizioni del Natale
Cultura

A Tropea l’esibizione a sorpresa di Steverecords, musicista con milioni di follower

14 settembre 2025
Ore 11:18
A Tropea l’esibizione a sorpresa di Steverecords, musicista con milioni di follower