La Pro Loco di Rombiolo ha guidato soci e ospiti in un percorso tra il Museo nazionale e la basilica cattedrale, rivivendo la storia di Ruggero d’Altavilla e le bellezze dell’antica Mileto durante “Domenica al Museo”.
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Avvincente viaggio a ritroso nel tempo per i soci della Pro Loco di Rombiolo presieduta da Alessia Gerace. L'iniziativa culturale ha permesso ai presenti di immergersi nell'XI secolo e di toccare con mano la magnificenza che contrassegnò Mileto in quel periodo, nel momento in cui Ruggero d'Altavilla decise di elevare la città a capitale della propria contea, nell'ambito del processo di conquista e di rilatinizzazione avviato e portato a compimento nell'Italia meridionale con il fratello Roberto il Guiscardo e in accordo con Papa Niccolò II. Il ritorno al passato ha preso forma con la visita guidata al Museo nazionale diretto da Maria Maddalena Sica, vero scrigno di reperti archeologici e storico-artistici provenienti dall'antico sito normanno, abbandonato in seguito al terremoto che nel 1783 si abbatté su questa parte della Calabria, consigliando i miletesi a realizzare il nuovo abitato a due chilometri di distanza dal precedente, in un luogo più sicuro, sull'attuale collina a dorso d'asino.
Il viaggio a ritroso nel tempo è proseguito all'interno dell'imponente basilica cattedrale, chiesa madre della millenaria diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, anch'essa prezioso contenitore di pregevoli manufatti marmorei provenienti dall'antica capitale normanna. Infine, il tour guidato lungo il centro storico dell'attuale abitato, focalizzato in particolare sul santuario mariano de “La Cattolica”, prima chiesa edificata nel XVIII nella nuova città. La visita alla scoperta delle bellezze della cittadina normanna è rientrata nell'iniziativa “Domenica al Museo” promossa a livello nazionale dal Ministero della Cultura.
Al tour guidato, oltre all'attivo presidente Gerace e a numerosi soci della Pro Loco di Rombiolo, hanno partecipato anche i presidenti delle medesime associazioni turistiche di Acquaro (Giuseppe Esposito), Francica (Cosma Damiano Mazzotta), San Calogero (Michele Monteleone) e San Costantino Calabro (Costantino Suppa), tutte attive nel Vibonese. Ad accoglierli e a fare loro gli onori di casa, oltre alla direttrice del Museo nazionale Sica, ci hanno pensato il presidente e il segretario della Pro Loco di Mileto, Rosario Tomeo e Francesco Gangemi.