La Pro Loco di Rombiolo ha guidato soci e ospiti in un percorso tra il Museo nazionale e la basilica cattedrale, rivivendo la storia di Ruggero d’Altavilla e le bellezze dell’antica Mileto durante “Domenica al Museo”.

Avvincente viaggio a ritroso nel tempo per i soci della Pro Loco di Rombiolo presieduta da Alessia Gerace . L'iniziativa culturale ha permesso ai presenti di i mmergersi nell'XI secolo e di toccare con mano la magnificenza che contrassegnò Mileto in quel periodo, nel momento in cui Ruggero d'Altavilla decise di elevare la città a capitale della propria contea , nell'ambito del processo di conquista e di rilatinizzazione avviato e portato a compimento nell'Italia meridionale con il fratello Roberto il Guiscardo e in accordo con Papa Niccolò II . Il ritorno al passato ha preso forma con la visita guidata al Museo nazionale diretto da Maria Maddalena Sica , vero scrigno di reperti archeologici e storico-artistici provenienti dall'antico sito normanno , abbandonato in seguito al terremoto che nel 1783 si abbatté su questa parte della Calabria, consigliando i miletesi a realizzare il nuovo abitato a due chilometri di distanza dal precedente, in un luogo più sicuro, sull'attuale collina a dorso d'asino .

Il viaggio a ritroso nel tempo è proseguito all'interno dell'imponente basilica cattedrale , chiesa madre della millenaria diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea , anch'essa prezioso contenitore di pregevoli manufatti marmorei provenienti dall'antica capitale normanna. Infine, il tour guidato lungo il centro storico dell'attuale abitato , focalizzato in particolare sul santuario mariano de “La Cattolica” , prima chiesa edificata nel XVIII nella nuova città. La visita alla scoperta delle bellezze della cittadina normanna è rientrata nell'iniziativa “ Domenica al Museo ” promossa a livello nazionale dal Ministero della Cultura .