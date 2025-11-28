Anna Aurora Colosimo ha indetto una riunione per il prossimo 3 dicembre con tutte le autorità e i rappresentanti istituzionali coinvolti nella problematica. All’incontro parteciperanno anche i vertici dell’Asp, il sindaco della città capoluogo e il presidente della Conferenza dei primi cittadini

In merito alla grave situazione in cui versa la sanità vibonese, scende in campo il prefetto di Vibo Anna Aurora Colosimo, che ha convocato un incontro nella sede del Palazzo di Governo il prossimo 3 dicembre alle ore 16.30. Tra le autorità e i rappresentanti delle istituzioni invitati a partecipare c’è anche il commissario ad acta e presidente della Regione Roberto Occhiuto, che, da quello che apprende da fonti regionali, non verrà. Al suo posto ci sarà il sub-commissario Ernesto Esposito, anche se gli uffici della Prefettura non chiudono alla possibilità che alla fine anche il governatore possa presentarsi al tavolo.

La Prefettura, si legge nella convocazione, “aderendo alle diverse sollecitazioni provenienti dal territorio”, ha dunque convocato la riunione chiamando a raccolta la Commissione straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, il sindaco del Comune capoluogo, il presidente della Provincia, il presidente della Conferenza dei sindaci, i presidenti degli ordini dei Medici e degli Infermieri, le organizzazioni sindacali di categoria.

Un momento di grande mobilitazione, inedito in questi termini, che segue la recente Conferenza dei sindaci sempre sullo stesso tema, e che dimostra l’altissimo allarme che sta generando lo stato della sanità calabrese.Tanto che recentemente il sindaco Enzo Romeo ha invocato addirittura l’intervento della Protezione civile, proprio per sottolineare la gravità dell’emergenza.