Cna Cosenza, con il presidente Michele Marchese, e Pupliepa, con il coordinatore Pino De Rose, al centro dell’organizzazione e della valorizzazione dell’eccellenza artigianale e gastronomica del territorio

Sarà il taglio del nastro, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 18:00 su Corso Mazzini, ad aprire ufficialmente la Festa del Cioccolato di Cosenza, uno degli appuntamenti dedicati al gusto, alla tradizione artigianale e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. La manifestazione animerà il cuore della città fino a domenica 25 ottobre, con quattro giornate ricche di show cooking, degustazioni, laboratori, incontri e momenti di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti della cucina e della pasticceria.



Un evento che punta a trasformare il cioccolato in un’occasione di promozione del territorio, capace di coniugare cultura gastronomica, creatività, formazione e sviluppo economico, valorizzando il lavoro degli artigiani e il ruolo delle imprese nel tessuto produttivo calabrese.

Il ruolo della CNA e del presidente Michele Marchese



Un contributo centrale alla manifestazione è rappresentato dalla CNA, con il presidente di CNA Cosenza Michele Marchese, impegnata nella valorizzazione dell’artigianato, delle competenze professionali e delle opportunità di crescita per le imprese del territorio.



La presenza della Confederazione si traduce anche in iniziative concrete rivolte al mondo professionale e alla promozione dei talenti. Nel programma sono previsti, infatti, concorsi dedicati ai migliori dolci al cioccolato e alla comunicazione della Festa, con riconoscimenti e opportunità professionali sostenuti da CNA Calabria. Spazio anche alla valorizzazione dell’impegno sociale, della cultura e delle carriere che hanno contribuito alla crescita del territorio.



Sabato 24 ottobre, in occasione del concorso dedicato ai professionisti e agli appassionati, è prevista la consegna di riconoscimenti all’Associazione antiracket “Lucio Ferrami”, a Mauro Zumpano e Giulio Valente per la carriera e a Carla Bilotti per la cultura. Tra i protagonisti attesi figurano inoltre Dario Costantini, presidente nazionale CNA, e Giovanni Cugliari, presidente CNA Calabria, insieme alla giornalista di Rai News 24 Josephine Alessio.



La Festa si conferma così anche un’occasione per mettere in luce il valore dell’impresa artigiana, il ricambio generazionale, la formazione e il legame tra competenze, creatività e sviluppo locale.

PUBLIEPA e il coordinamento di Pino De Rose

Un ruolo significativo nell’organizzazione e nel coordinamento della manifestazione è affidato a PUBLIEPA e a Pino De Rose, coordinatore della Festa del Cioccolato, protagonisti del lavoro necessario a costruire un programma articolato e capace di coinvolgere istituzioni, imprese, professionisti e pubblico.

Il coordinamento della manifestazione accompagna un calendario che unisce intrattenimento, divulgazione gastronomica e valorizzazione delle professionalità, con l’obiettivo di offrire alla città un evento capace di richiamare visitatori e dare visibilità alle eccellenze del territorio.

La collaborazione tra organizzazione, rappresentanze di categoria e istituzioni costituisce un elemento importante per la riuscita dell’iniziativa, che punta a rafforzare il rapporto tra promozione culturale, turismo e attività economiche.

Le autorità presenti al taglio del nastro

Alla cerimonia inaugurale delle ore 18:00 è annunciata la presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui:



Raffaele Nevi, Deputato;

Andrea Gentile, Deputato;

Antonio De Caprio, Consigliere Regionale ;

Franz Caruso, Sindaco di Cosenza;

Sandro Principe, Sindaco di Rende;

Salvatore Magarò, Sindaco di Castiglione Cosentino;

Francesco Serra, Sindaco di Castrolibero;

Sarino Branda, Assessore alle Attività produttive del Comune di Cosenza;

Michele Marchese, Presidente CNA Cosenza;

Klaus Algieri,Presidente della Camera di Commercio;

Isabella Mascaro,Maestra Cioccolatiera;

Pino De Rose,Coordinatore della Festa del Cioccolato.

Dopo il taglio del nastro, alle 18:10 sono previste le interviste istituzionali, seguite alle 18:20 da uno show cooking dedicato all’arte del cioccolato dal vivo. Alle 18:45 è in programma la passeggiata istituzionale tra gli stand. Alle 19:00 l’onorevole Raffaele Nevi si cimenterà in una prova pratica con il cioccolato, guidato dalla Maestra Isabella Mascaro. A seguire, la nomina del Maestro Cioccolatiere dell’Anno 2026.

Quattro giorni tra alta cucina, pasticceria e creatività

Il programma proseguirà venerdì 23 ottobre con una giornata dedicata all’incontro tra cioccolato e alta cucina. Tra gli appuntamenti, le proposte gastronomiche di Mimmo Trentinella, lo show cooking degli chef Pierluigi e Federica Falsetta, l’incontro con lo chef Francesco Mazzei e le attività dell’Accademia del Magliocco.



Sabato 24 ottobre sarà dedicato alla tecnica e alla creatività, con gli chef Simone Loi, Responsabile Servizi Ristorazione Camera del Deputati e Sergio Savaglia, i concorsi gastronomici e le premiazioni promosse con il contributo della CNA.



Domenica 25 ottobre, giornata conclusiva, vedrà protagonisti gli chef GianPiero Laise, Sandro Bevacqua, Antonio Franzè e Giovanni De Luca, insieme al concorso per il Miglior Comunicatore della Festa del Cioccolato, dedicato alle attività di comunicazione realizzate per promuovere la manifestazione.



Per tutte le giornate saranno operativi i laboratori della Maestra Cioccolatiera Isabella Mascaro, pensati anche per i più piccoli. Presente inoltre la pittrice Barbara Lio, che realizzerà un’opera utilizzando il cioccolato come materia artistica.

Cosenza capitale del cioccolato

La Festa del Cioccolato si propone di offrire alla città quattro giorni di partecipazione, scoperta e condivisione, mettendo in relazione tradizione artigianale, innovazione gastronomica e promozione delle competenze.



Il taglio del nastro di giovedì 22 ottobre segnerà l’avvio di un programma che vede nella collaborazione tra CNA Cosenza, guidata dal presidente Michele Marchese, PUBLIEPA e il coordinatore Pino De Rose un punto di riferimento per la valorizzazione dell’iniziativa e delle professionalità coinvolte.



Dal 22 al 25 ottobre, Corso Mazzini diventerà così il palcoscenico di sapori, talenti e creazioni d’autore, con il cioccolato protagonista di un’esperienza che intreccia gastronomia, artigianato, cultura e promozione del territorio.



La Festa del Cioccolato di Cosenza è pronta ad aprire le sue porte: quattro giorni per celebrare il gusto e il valore delle eccellenze calabresi."