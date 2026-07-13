Bellezza, gusto, visione. Tutto in una sola sera. C’è un’isola vulcanica, patrimonio dell’UNESCO — l’isola di Jeju, in Corea del Sud — dove il tempo sembra essersi fermato e la natura detta ancora le sue regole. È qui, tra terre laviche e acque purissime, che nasce la skincare più desiderata al mondo: la prima linea coreana di lusso che oggi, finalmente, arriva in Italia. Un progetto che non conosce compromessi: l’azienda coltiva direttamente sull’isola le piante che diventano il cuore delle sue formule — utilizzate al cento per cento nei prodotti, tutti rigorosamente vegani.

E c’è di più: un brevetto unico al mondo, una specie di centella asiatica gigante che rappresenta l’ultima frontiera della cosmetica rigenerativa. A portare questa eccellenza nel nostro Paese è la dottoressa Gabriella Femia — formatrice, mental coach e biohacker professionista, conosciuta sui social come “La Formatrice Cinica”. Per lei si tratta di un cerchio che si chiude: da oltre trent’anni lavora con le menti delle persone, accompagnandole verso le alte performance. Chi si occupa di mente, di performance e di stato fisico non poteva che completare il percorso con l’ultimo tassello: la pelle. E anche in questo, coerente con se stessa, ha scelto l’eccellenza assoluta. Come da sua tradizione, Gabriella parte dalle radici. Ed ecco perché il debutto avrà il profumo della sua terra — quella terra dove ad attenderla c’è già un team di collaboratori pronto a scrivere con lei questa nuova pagina: sabato 18 luglio, ore 16.30, la prima Glow Experience in Calabria, nella suggestiva cornice dell’enoteca MICUICOLA di Marina di Gioiosa Ionica. Un appuntamento in esclusiva, riservato a pochissimi: massimo venti persone. Una scelta precisa, non una limitazione. Perché Gabriella preferisce prendersi cura, una ad una, delle persone che avranno il privilegio di vivere questa esperienza. E che esperienza. Le venti ospiti proveranno in prima persona il trattamento con questi prodotti straordinari, scoprendo per ciascuno l’essenza che lo rende unico. Ma la serata riserva molto di più: all’esperienza beauty e al glow della Korean skincare si abbinerà una degustazione di altissimo livello, accompagnata da un aperitivo d’eccezione nella cornice dell’enoteca. E poi, il momento che nessuno si aspetta: la presentazione di un nuovo modello di business nato intorno a questi prodotti. Un’opportunità che potrebbe davvero cambiare il futuro di moltissime persone.