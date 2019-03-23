Prendersi cura dell’aspetto, non solo esteriore, delle sue clienti è la missione di Maria Tolomeo, anima della Boutique de Marie di Vibo Valentia

PUBBLI-REDAZIONALE – “Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti”. (Lucio Anneo Seneca – Filosofo e drammaturgo romano). Lo scopo della “Boutique de Marie” di Vibo Valentia – rivela la sua proprietaria Maria Tolomeo – è prendersi cura dell’aspetto esteriore ed interiore facendo sì che si trovi la giusta armonia. «Ho avuto sempre la mania e anche la voglia di migliorare l’immagine delle persone e anche la mia. Anche io negli anni sono cambiata, sono diventata una persona migliore, dentro e fuori. Ricordo che fin da piccola passavo le ore a truccare le bambole. All’inizio con i colori che usavo a scuola poi man mano con i trucchi veri. Lo facevo anche con le mie amichette e con la mia sorellina, erano diventate le mie cavie quotidiane. Inventavo la loro immagine servendomi di trucchi, spazzole e colori. La passione per il make-up è sempre stata una forte costante nella mia vita. Fin d’allora avevo capito che l’immagine non era solo esteriorità, ma un collegamento con la propria anima, un qualcosa che infonde sicurezza. Piano piano negli anni il mio sogno di bambina cominciò a prendere forma e iniziai a frequentare corsi di specializzazione, conseguendo diplomi e attestati di frequenza. Questa mia passione è stata la svolta della mia vita, come una fiammella che si accende dentro di te quando ti accorgi cos’è che ti conquista e te la fa cambiare radicalmente. La passione è la variabile della vita stessa, l’impulso che rende un semplice lavoro qualcosa di meraviglioso e appagante.

Da tempo ormai aiuto le donne a sentirsi in tanti modi diversi, affinché ognuna di loro abbia un proprio stile che le faccia sentire belle, prima di tutto per sé e poi per gli altri. In anni di lavoro ho incontrato tante persone diverse, con le loro innumerevoli sfaccettature; e attraverso la mia esperienza ho capito che per loro io sono lo specchio attraverso il quale guardano la loro immagine con occhi nuovi, mentre dò loro consigli su qual è il modo migliore per valorizzare il loro aspetto, la loro immagine, cercando anche di far capire loro il proprio livello di autostima. La mia Boutique è il luogo dove i sogni delle donne si realizzano. È dedicata alle donne che amano vestirsi all’ultimo grido, con abiti e accessori che si indossano in qualsiasi occasione; alle donne che sono consapevoli che lo stile dell’abbigliamento deve essere in tono e in armonia con il make-up e con i capelli sempre in ordine e, grazie alle fragranze dei nostri profumi, lasceranno una scia gradevole al loro passaggio. Qui troveranno i consigli giusti su come abbinare make-up e outfit perché ciò che sicuramente interessa ad una donna è anche riuscire a fare i giusti abbinamenti in modo da mettere in risalto, creare armonia, in tutta l’immagine nel suo complesso. L’esperienza finora acquisita mi permette di riconoscere le tecniche che meglio si adatteranno al loro viso, al loro corpo e al loro stile personale. La mia Boutique è un luogo magico, e quello che offre è quasi un gioco di magia. Una magia che aiuterà a piacere ma soprattutto a piacersi».



