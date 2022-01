Acquedotto Alaco, una frana all’origine della rottura della condotta: Sorical a lavoro

Continua la carenza idrica a Vibo Valentia e in altri centri della provincia. Prima di rispristinare il servizio si dovrà mettere in sicurezza il costone franato. Sui tempi «al momento non è possibile fare delle previsioni attendibili»

L’acquedotto dell’Alaco non è ancora stato riparato. Lo fa sapere Sorical con una nota: «Dopo la perlustrazione di tutto l’asse adduttore, sospesa solo alle 23.30 di ieri sera e ripresa alle prime luci di questa mattina, una squadra operativa Sorical ha rinvenuto il punto in cui si è originata la rottura, in una delle aspre vallate poste immediatamente a valle del comune di Serra San Bruno. Una grave frana ha causato la rottura sia del ramo che raggiunge Vibo Valentia sia l’altro ramo che alimenta i comuni della Piana di Gioia Tauro. Il contesto è oltremodo difficile, sia per l’asperità naturale del territorio, sia perché prima ancora di ripristinare la continuità delle condotte si dovrà riconfigurare il pendio franato, realizzando opere di sostegno ed altri interventi. Sul posto sono all’opera le migliori imprese specializzate in questa tipologia di manutenzioni, con mezzi meccanici di adeguata potenza per poter intervenire in sicurezza. Si farà tutto il possibile per ripristinare il servizio quanto prima ma al momento non è possibile fare delle previsioni attendibili».