Monitoraggio ambientale nella scuola di Portosalvo: «Esiti positivi»

Esito positivo dalle analisi ambientali effettuate alla scuola della frazione Portosalvo. Lo fa sapere il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. «Continuano i monitoraggi ambientali su tutto il territorio comunale di Vibo grazie alla disponibilità e al supporto del Dipartimento Arpacal guidato dal dottor Clemente Migliorino. Oggetto di monitoraggio questa volta l’edificio Corap della zona industriale di Portosalvo dove è stata spostata la scuola materna ed elementare della frazione», è scritto in una nota. [Continua in basso]

«Le attività di monitoraggio svolte dai tecnici Arpacal, dottor Procopio, ing. Ocello e ing. Capane nell’immediatezza dell’avvio delle attività scolastiche sono poi proseguite nei mesi successivi con l’impiego di mezzi all’avanguardia e con monitoraggi istantanei e nelle 24/48h che hanno dato nell’immediato riscontri favorevoli». In particolare è stata valutata la qualità dell’aria e dei campi elettromagnetici. «I controlli continueranno in quanto sono stati posizionati all’interno dell’edificio dei dosimetri per la misurazione del Radon, le cui risultanze immediate sono state favorevoli e quelle di lungo periodo saranno comunicate entro la fine dell’anno».

«Il monitoraggio, che ha riguardato diverse matrici – si legge ancora –, ha dato riscontro positivo sulla sicurezza ambientale dell’immobile scelto cosi come si può evincere dalla relazione dell’Arpacal. È alta l’attenzione dell’amministrazione sulle dinamiche ambientali e sulla sicurezza delle scuole cosi come da programma amministrativo che sta portando i risultati previsti».

