Fabrizia, il sindaco revoca il divieto d’uso dell’acqua per consumo umano

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ha revocato l’ordinanza emessa il 3 ottobre scorso con la quale aveva vietato l’uso dell’acqua per il consumo umano. Il provvedimento si era reso necessario a seguito del superamento di alcuni parametri di legge segnalati dall’Asp di Vibo emersi dalle analisi batteriologiche dell’acqua prelevata dal punto di controllo di piazza Aldo Moro. L’uso dell’acqua era vietato per il consumo umano, per l’uso alimentare, l’igiene della persona, l’igiene orale, il lavaggio di oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe), lavaggio e preparazione alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina ed apparecchiature sanitarie. Gli ulteriori controlli, nonché le analisi effettuate dopo i prelievi in nove diversi punti, hanno dato esiti confortanti con parametri nella norma. Pertanto il primo cittadino ha provveduto a informare la cittadinanza sul ripristino del normale utilizzo delle risorse idriche.

