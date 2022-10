Parametri dell’acqua fuori norma a Fabrizia, scatta il divieto

Divieto dell’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale a Fabrizia. E’ quanto dispone con apposita ordinanza il sindaco, Francesco Fazio, a seguito del superamento di alcuni parametri di legge segnalati dall’Asp di Vibo a seguito dei risultati delle analisi batteriologiche dell’acqua prelevata dal punto di controllo di piazza Aldo Moro. Da qui l’ordinanza – contingibile ed urgente – per vietare l’uso dell’acqua a Fabrizia per il consumo umano ovvero per uso alimentare, l’igiene della persona, l’igiene orale, il lavaggio di oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.), lavaggio e preparazione alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina ed apparecchiature sanitarie. Consentiti invece tutti gli altri usi dell’acqua.

LEGGI ANCHE: Caro bollette, anche il re dell’acqua Fabrizia lancia l’allarme: «I costi superano il fatturato» – Video

Sanità, i sindaci delle Serre contro un falso comitato che «alimenta solo rabbia»

Tags

acqua

fabrizia

Articoli correlati