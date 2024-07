Vibo Marina, perdita d’acqua che dura da un anno e mezzo: scorre nel tombino e non arriva nelle case – VIDEO

Una piccola perdita, certo, ma giorno e notte, sempre, da più di un anno e mezzo. Acqua sprecata che finisce nel tombino poco distante, mentre nelle case intorno di acqua ne arriva sempre meno. È quanto denuncia con un filmato molto esplicito un nostro lettore, che mostra quanto accade in via Campania, a Vibo Marina, nei pressi della piazzetta con l’anfiteatro.

«Tutta acqua che si perde», dice mostrando il rigagnolo che costeggia per pochi metri il marciapiede e poi si infila nelle fogne. Negli ultimi tempi la perdita è aumentata e di conseguenza è diminuita la pressione dell’acqua nelle case, dove ormai arriva solo un filo. Troppo poca, tanto che i residenti sono costretti a rifornirsi altrove usando le proprie macchine come un autobotti. Uno spreco d’acqua che non è solo causa di disagi per chi vive in questa strada, ma rappresenta anche uno sfregio al risparmio idrico in un periodo di grande siccità come quello attuale.