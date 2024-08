La grande sete di Vibo: scatta l’ordinanza per limitare l’utilizzo di acqua potabile fino a tutto ottobre

Il provvedimento firmato dal sindaco Enzo Romeo tiene conto della carenza idrica registrata in alcune zone del comune ma anche della situazione generale, caratterizzata da siccità e assenza di precipitazioni. Ecco tutti i divieti previsti

Nuova ordinanza dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia sull’uso dell’acqua, in una estate caratterizzata dal forte caldo e dalla siccità. Questa volta, il provvedimento firmato dal sindaco Enzo Romeo pone una serie di misure per la limitazione dell’utilizzo di acqua potabile nell’ambito del territorio del Comune di Vibo Valentia. L’ordinanza, che sarà in vigore fino al 31 ottobre, prevede una serie di divieti.

In particolare, a partire da oggi dispone, senza limite di orario, che è fatto divieto di impiegare acqua potabile per:

l’innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio con manto erboso, campi da tennis, giardini e parchi ad uso pubblico;

il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;

il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

L’ordinanza è stata adottata «tenendo conto – spiegano dall’amministrazione – sia della situazione contingente, con le problematiche che interessano ancora parte del territorio comunale, che di alcuni fattori di carattere generale, come la previsione di uno scenario di completa assenza di precipitazioni, con la conseguenza di uno stato siccitoso e di relativa emergenza in ordine alla disponibilità delle risorse idriche per esigenze primarie». I trasgressori dell’ordinanza potranno essere puniti con l’applicazione di una sanzione.