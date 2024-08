Vibo, a Ferragosto si ferma il servizio di raccolta dei rifiuti. Le disposizioni del Comune

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia in una nota informa che «giovedì 15 agosto non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre il rifiuto nel giorno di Ferragosto. Il ritiro verrà effettuato nel primo giorno utile previsto dal calendario». Le attività di spazzamento e svuotamento cestini «verranno regolarmente effettuate. Si invitano i cittadini residenti nella ZONA A (Vibo Marina, Bivona, Longobardi, Porto Salvo, Triparni e San Pietro) a non esporre l’organico, che verrà ritirato sabato 17 agosto».

Mentre per i cittadini «residenti nella ZONA B (Vibo Valentia, Piscopio, Vena Inferiore, Vena Media, Vena Superiore) si invita a non esporre l’indifferenziato, che verrà ritirato giovedì 22 agosto e, pertanto – prosegue la nota ufficiale del Comune – a separare correttamente i rifiuti al fine di ridurre al minimo la frazione indifferenziata». L’amministrazione, inoltre, «chiede ai cittadini la massima collaborazione affinché non si creino situazioni poco decorose e che si continui ad effettuare una raccolta differenziata nel modo corretto per consentire alla città di Vibo Valentia di raggiungere traguardi sempre più importanti sul fronte della percentuale di raccolta e, quindi, del rispetto dell’ambiente circostante».