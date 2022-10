Disagi idrici in tre frazioni del comune di Zambrone

“I disagi idrici che si registrano nelle frazioni di Daffinà, Daffinacello e San Giovanni sono riconducibili, con ogni probabilità, a delle perdite lungo la condotta idrica, in fase di individuazione”. E’ quanto rende noto il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Zambrone, Giuseppe Landro, per il quale precisa che “i disagi persisteranno finché non saranno eliminate le cause del disservizio che dovrebbero essere superate nel più breve arco temporale possibile”.