Meteo Calabria, nuova ondata di maltempo: previsti temporali e forti venti

di Salvatore Lia



Il maltempo non dà tregua in Calabria: dopo un inizio di settimana particolarmente perturbato con venti di tempesta, piogge e temporali intensi e mareggiate lungo le coste, ecco che Nel weekend un nuovo vortice ciclonico raggiungerà la nostra regione apportando severe condizioni meteo sul comparto jonico. La traiettoria di questo ciclone inizierà dalle regioni del Nord Italia per poi posizionarsi, nella notte tra sabato e domenica, su Malta: qui richiamerà aria decisamente fredda da Nord-est e alimenterà una forte azione ciclonica su tutto il Sud Italia con possibili nubifragi anche su Sicilia e Puglia.



Sulla Calabria il maltempo inizierà dal pomeriggio di sabato 26 novembre dove il forte richiamo di correnti meridionali apporterà temporali di forte intensità e a tratti a carattere di nubifragio lungo il settori jonici e in particolare quelli crotonesi, catanzaresi e reggini: qui saranno possibili picchi di oltre 100 mm. Attenzione anche nelle aree interne le quali, a causa dell’effetto Stau, potranno accumulare precipitazioni fino ai 150 mm. Altrove invece le piogge saranno generalmente deboli o moderate. Il maltempo durerà anche nella giornata di domenica 27 novembre con piogge e temporali di forte intensità che interesseranno ancora i settori jonici. Il tutto accompagnato da forti venti di scirocco con raffiche che localmente potranno raggiungere gli 80-100 km/h e conseguenti mareggiate lungo le coste più esposte.