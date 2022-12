Raccolta differenziata dei rifiuti in Calabria, superato il 50%: il dato nel Vibonese

«Performance importante di alcuni Comuni ma anche alcune criticità consolidate». È quanto dichiara il commissario dell’Arpacal Domenico Pappaterra in merito alla pubblicazione del Report Rifiuti Calabria 2022 (riferito all’annualità 2021) che, dopo essere stato approvato, è stato trasmesso al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il Report 2022 (dati rd ru 2021) – realizzato da Clemente Migliorino, responsabile della sezione regionale Catasto Rifiuti istituita presso la direzione scientifica e da Fabrizio Trapuzzano – raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata riferiti ai Comuni della Calabria, distinti per categorie merceologiche secondo i codici identificativi Cer. [Continua in basso]

Domenico Pappaterra

«Da quest’anno l’attività di raccolta dati – prosegue il commissario Pappaterra – si è basata sull’inserimento degli stessi, da parte dei comuni, tramite l’applicativo dedicato sistema tracciabilità rifiuti Calabria (Str Calabria – Mysir). Questo sistema rappresenta un valido strumento che permette alle amministrazioni locali un aggiornamento costante dei propri dati di produzione dei rifiuti e costituisce la base di riferimento di acquisizione dati da parte di Arpacal anche per gli anni a seguire. Tuttavia – precisa il commissario – non tutti i comuni hanno regolarmente adempiuto e pertanto si coglie l’occasione per sollecitare gli stessi ad adempiere tempestivamente. Tali dati sono sottoposti al controllo e verifica da parte del Catasto Rifiuti tramite l’incrocio con quelli dei soggetti gestori degli impianti di recupero/smaltimento al fine di realizzare il consueto Report annuale sui rifiuti della Calabria».

I dati in Calabria

Per il Report 2022, dati rd ru 2021, la Calabria si attesta ad una percentuale di RD del 50,59% con un incremento rispetto al 2020 (49,61%) di quasi l’1% e del 3,35% rispetto al 2019 (47,23%).