Nicotera Marina, in corso i lavori di pulizia della pineta

Sono in corso da qualche giorno i lavori di potatura, pulizia e messa in sicurezza della pineta di Nicotera Marina, con i quali si punta a scongiurare il rischio di incendi ed a eliminare qualsivoglia pericolo per le persone. Lo fa sapere l’assessore Antonio La Malfa, che informa anche su una serie di altri interventi che riguarderanno presto la frazione Marina. «A breve inizieranno come già comunicato con atto d’indirizzo della Giunta comunale anche i lavori per la ricerca delle perdite idriche e per il rinnovamento della condotta idrica, affinché vengano ridotti al massimo gli sprechi d’acqua potabile ed evitare quindi la carenza idrica nella stagione estiva. Successivamente nella prossima settimana verrà consegnato l’inizio lavori per la tanto annunciata condotta di acque bianche sul tratto di lungomare che va dalla zona Lido a alla zona quadrato». E c’è di più: «Voglio inoltre anticipare che ho preparato la modifica del regolamento dei mercati rionali, che verrà portata nel prossimo Consiglio comunale e la cui approvazione ci permetterà di spostare il mercato sul lungomare di Nicotera Marina nella giornata di martedì per tutto l’anno».

