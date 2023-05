Forti raffiche di vento a Briatico, danni ai tetti e pannelli per strada. Strada chiusa tra Serra e Soriano

Il materiale è finito lungo la carreggiata ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco. Nell'area delle Serre, la strada dei carbonari chiusa per caduta alberi

A Briatico, a causa del forte vento registrato nelle ultime ore, registrati danni ai tetti. Le raffiche hanno divelto e fatto volare via la copertura di un tetto di un’abitazione sita lungo via Regina Margherita, a pochi metri di distanza dal Comune. Il materiale usato per la coibentazione della struttura è in parte finito sulla sede stradale per fortuna non provocando feriti. Interventi simili anche a Pizzo e Sant’Onofrio. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco. Presente anche il sindaco Lidio Vallone. Nella giornata di ieri, si ricorderà, la Prociv Calabria aveva diramato una allerta arancione riguardante diversi territori regionali, tra cui l’area del Vibonese. Molti sindaci avevano dunque predisposto la chiusura delle scuole. [Continua in basso]

Alberi caduti a Serra

Intanto tra Serra San Bruno e Soriano, la circolazione stradale è interrotta lungo la strada chiamata dei carbonari in località Croceferrata. Il maltempo ha provocato la caduta di alcuni alberi che ostruiscono il passaggio di uomini e mezzi. Il sindaco di Serra, Alfredo Barillari ha informato la Prefettura e chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE: Nuova ondata di maltempo, scuole chiuse a Vibo e in provincia: ecco dove