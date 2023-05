Nuova ondata di maltempo, scuole chiuse a Vibo e in provincia: ecco dove

Nelle prossime ore, anche la provincia di Vibo Valentia sarà interessata da una nuova ondata di maltempo. A seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile Calabria, numerosi sindaci stanno disponendo la chiusura delle scuole. Sono infatti previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, nonché criticità meteo marino-costiera con venti forti e mareggiate lungo le coste. Le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici sono state emesse a:

Vibo Valentia

Nicotera

Arena

Serra San Bruno

Inoltre i sindaci invitano i cittadini a evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario; a non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti; porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti; fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi; non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole o in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni. A Vibo, spostata a data da stabilirsi l’evento in programma domani per la Giornata della danza.

In aggiornamento

