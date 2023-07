L’impegno dei volontari “sboccia” a Vibo Marina – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il lungomare di Vibo Marina torna a sorridere ai turisti con i colori del fiori messi a dimora dal Comune. Piantine che rischiavano di morire se non fosse stato per Immacolata, Maria e Gioacchino, che sostituendosi al Comune, hanno deciso di prendersi cura gratuitamente del verde pubblico restituendo così decoro alla cittadina turistica del Vibonese. Un’iniziativa nata per gioco che si è presto trasformata in impegno quotidiano. L’amore per le piante, una passione innata per Immacolata che nel 2020 è stata costretta a chiudere la sua fioreria per gli effetti del Covid.

In questo progetto ha trascinato sua sorella Maria che durante la pandemia ha perso il marito. «Prendersi cura delle piante, fa bene al corpo e all’anima e alla nostra città che amiamo profondamente», confidano le due sorelle. Io amo Vibo Marina, lo slogan impresso su maglie e cappellini. L’attività documentata su Facebook ha riscosso successo e apprezzamenti da parte della comunità della popolosa frazione. E così altri volontari si sono uniti al gruppo nato con l’intento di diffondere la cultura del bello. Una missione possibile.