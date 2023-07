Calabria nella morsa del caldo: ecco le temperature più alte registrate oggi

I valori più alti nel Vibonese si sono registrati a Mileto e Joppolo. Domani è previsto un nuovo picco in tutta la regione

di Salvatore Lia

Siamo entrati ormai nel picco di questa severa ondata di caldo africano. I termometri della Calabria sono impressionanti: la temperatura più bassa registrata nella giornata odierna è di 35°C, mentre sul resto della regione i valori vanno dai 38°C ai 44°C. Spiccano addirittura anche valori di 32-33°C in Sila a circa 1400m di quota, mentre sulla vetta più alta alla quota di circa 1900m e cioè a Monte Botte Donato, il termometro ha raggiunto ben 27°C. Le dieci località più calde di oggi: Torano (Cs) e Feroleto della Chiesa (Rc): 43.9°C; Cosenza e Dipignano (Cs): 42.4°C; Mileto (Vv) e Luzzi (Cs): 42.2°C; Rizziconi (Rc): 43.2°C; Platì (Rc): 43.5°C; Bova Superiore (Rc): 42.7°C; Martirano (Cz): 42.5°C; Castrovillari (Cs): 41.8°C; Joppolo (Vv): 41.5°C; Tarsia (Cs), Sant'Alessio in Aspromonte (Rc) e Scaccioti (Rc): 41.3°C.