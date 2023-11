Calabria: Ferrovie dello Stato e associazione Civita, puntano su progetti sociali e culturali

Sono tre i progetti della Calabria protagonisti del concorso di idee “riGenerazione Futuro. I tuoi progetti per il territorio”. L’iniziativa, che mira a generare valore nella Regione Calabria sostenendo progetti innovativi, durevoli e sostenibili in ambito turistico e culturale, proposti da realtà del Terzo settore operanti in quei territori, è promossa da Associazione Civita e realizzata grazie al contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso. Nel contesto calabrese, i borghi in fase di spopolamento saranno protagonisti di “Guardiani della Memoria: Storie silenziose di una Calabria dimenticata”, progetto proposto dall’Associazione culturale Mistery Hunters di Crotone e Vibo Valentia, per realizzare documentari che preservino la memoria e stimolino la conoscenza del patrimonio nascosto e poco noto. L’Associazione Wake Up Ets, con il progetto “L’arte per tutti in 3D – Sostieni Touch me”, vuole rendere accessibile anche a persone con disabilità visiva e mobilità ridotta le opere d’arte urbana del museo Mudiac, attraverso la loro riproduzione in 3D. Infine, con “#trameascuola – costruiamo un futuro libero dalle mafie”, della Fondazione Trame Ets di Lamezia Terme, si propone un ciclo di attività educative e culturali, tra cui laboratori nelle scuole, incontri con autori, letture ad alta voce, per sensibilizzare i giovani ai principi della legalità e della lotta alle mafie, promuovendo i valori di responsabilità civile e giustizia. I progetti che raccoglieranno tramite donazioni sulla piattaforma produzioni dal Basso almeno il 40% delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione, potranno beneficiare di un co-finanziamento (pari al 60% del budget) da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che metterà a disposizione un contributo complessivo pari a euro 36.000.

