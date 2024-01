Meteo in Calabria: ecco le previsioni per il weekend

E' atteso un miglioramento su tutto il territorio regionale, mentre il termometro continua a registrare condizioni termiche invernali nei valori minimi con picchi fino a -6/-8° C sulla Sila e sul Pollino

di Salvatore Lia

Dopo il passaggio della perturbazione che ha causato qualche pioggia soprattutto lungo le aree Joniche della Calabria, durante la giornata di sabato avremo un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Regione con tempo stabile e con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per l’intero arco giornaliero. Le temperature subiranno un leggero calo con valori massimi che saranno diffusamente compresi tra i 10°C e i 12°C, mentre il termometro durante le ore notturne registrerà valori localmente molto freddi con temperature che sulle coste e pianure si manterranno intorno ai 3-4°C, mentre nelle aree interne saranno possibili locali gelate con valori che specie sulla Sila e sul Pollino raggiungeranno picchi fino ai -6/-8°C. Giornata molto simile sarà quella di domenica, quando sulla Calabria si avranno condizioni di meteo stabili su tutta la Regione. Da segnalare però un generale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio lungo le aree Tirreniche con possibili piovaschi che interesseranno il Cosentino. Le temperature sono previste in leggero aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 13-14°C lungo le coste e pianure specie Joniche: questo sarà l’inizio di una fase più stabile e mite causata da un vortice ciclonico a ridosso della Spagna che causerà un richiamo di aria più mite di stampo africano sul Mediterraneo e sulla nostra Regione. Questa fase sarà più intensa durante la prossima settimana quando le temperature subiranno un notevole aumento con valori che potranno mantenersi al di sopra delle medie stagionali addirittura di circa 10-12°C se non oltre.