Giornata green nella Riserva del Mesima, il Wwf chiama a raccolta i volontari

Per celebrare nel modo migliore e concreto la Giornata della terra, il Wwf Vibo Valentia/Vallata dello Stilaro promuove una iniziativa dedicata alla pulizia della Riserva del Mesima. L’evento avrà luogo domenica 21 aprile alle ore 15.00 in contrada Carosello, Marina di Rosarno: si tratta della stessa località dove già lo scorso 10 marzo un appuntamento analogo ha portato alla rimozione di ingenti quantità di rifiuti grazie all’impegno di volontari di tante associazioni e la collaborazione delle amministrazioni comunali. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare insieme per rimuovere rifiuti e detriti che minacciano la bellezza e l’integrità della nostra riserva naturale. Che si tratti di plastica abbandonata, rifiuti urbani o qualsiasi altro materiale non biodegradabile, ogni contributo farà la differenza nel preservare il prezioso ecosistema. Il Wwf, tramite la direttrice della Riserva, Jasmine De Marco e il presidente del Wwf vibonese, Guglielmo Galasso, lancia pertanto un appello affinché insieme si possa fare la differenza e creare un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni a venire. La giornata è stata organizzata in collaborazione con Plastic Free e alla stessa hanno dato la propria adesione i Comuni di San Ferdinando e Rosarno, l’Asd Rosarnese, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro con il comandante Martino Rendina.

