Emergenza cinghiali, gli agricoltori incontrano l’assessore regionale Gallo: «Aziende in ginocchio»

Il gruppo Agricoltori del Crotonese, Agricoltori riuniti silani e il Movimento territorio e agricoltura (Mta) di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria hanno incontrato nei giorni scorsi l’assessore regionale Gianluca Gallo.

I sodalizi hanno sottolineato all’esponente della giunta Occhiuto le problematiche concernente «la fauna selvatica fuori controllo. Cinghiali e lupi – affermano – rappresentano una calamità per le aziende sempre più in ginocchio anche per i danni causati dalla siccità, epidemie (tubercolosi e lingua blu) che non risparmiano gli allevamenti».

I gruppi hanno spiegato all’assessore Gallo e ai vari dirigenti: «Le soluzioni finora adottate sono state inefficaci così come la filiera della carne rivelatasi costosa». Da qui l’esigenza di mettere in campo risorse e strategie più incisive per contenere l’emergenza: «Continueremo a essere presenti, a segnalare e a collaborare insieme per eradicare questa piaga. Siamo pronti, se necessario, a manifestazioni di massa affinché il grido di agricoltori e allevatori non venga sottovalutato».