Meteo Vibonese, sole ancora per poco: nel weekend torna il maltempo. Ecco dove pioverà

Le precipitazioni in Calabria interesseranno soprattutto il versante jonico, ma non solo: toccheranno anche la nostra provincia. E tornerà a farsi vedere pure la neve

Dopo il maltempo intenso del fine settimana scorso, in questi ultimi giorni le condizioni meteorologiche sul territorio sono state caratterizzate da bel tempo generale con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Questo trend durerà fino al mattino di venerdì, mentre successivamente è attesa una nuova fase di maltempo.

Nuova fase di maltempo nel weekend

Durante la giornata di venerdì un vortice ciclonico andrà a formarsi tra Sardegna e Sicilia causando un richiamo di aria umida dai quadranti meridionali verso la nostra Regione. Ciò apporterà un generale peggioramento delle condizioni meteo in particolare tra la serata di venerdì e la giornata di sabato quando si avranno piogge localmente anche moderate/forti lungo i versanti jonici del Reggino, Catanzarese e Crotonese, con interessamento anche delle relative aree interne ma anche di quelle del Vibonese. Le precipitazioni non saranno comunque molto abbondanti in quanto il vortice ciclonico si manterrà più lontano dalla Calabria rispetto all’ultima ondata di maltempo, rendendo così le piogge meno intense. Con l’arrivo del maltempo tornerà a farsi vedere anche la neve: le temperature infatti si manterranno nelle medie del periodo e ciò significherà che la dama bianca si farà viva anche sulle aree delle Serre a circa 120o-1300m di quota.