La passeggiata ecologica di Plastic free attraversa Jonadi: sabato i volontari in via Pirandello per pulire la strada e ripare le buche

L'appuntamento aperto a tutti i cittadini. In collaborazione con gli operatori della ditta Muraca e Stella del Sud verrà bonificata l'area al confine con Vibo. Ecco come partecipare

Dopo il successo di sabato scorso, torna la passeggiata ecologica promossa da Plastic Free Odv Onlus con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia che, il 22 marzo, sarà effettuata in sinergia con il Comune di Jonadi. «Un’iniziativa perfettamente riuscita e che a breve si ripeterà, in un altro luogo ma con lo stesso spirito. È quella organizzata dall’associazione ambientalista Plastic Free Odv Onlus con il patrocinio e il contributo fattivo del Comune di Vibo Valentia – assessorato all’Ambiente». A renderlo noto, attraverso un comunicato stampa è il Comune di Vibo. «Sabato 22 marzo alle ore 9:30 – prosegue la nota – la passeggiata ecologica, questa volta su input del Comune di Jonadi, avrà luogo all’entrata di via Pirandello dalla strada statale n. 18, al confine tra i territori di Vibo Valentia e Jonadi, con il patrocinio di entrambi gli Enti. Un’occasione di collaborazione per affermare i valori del vivere civile e di un ambiente circostante che deve essere patrimonio di tutti e non terra di nessuno, in un’area spesso preda del degrado a causa dell’inciviltà di alcuni». Per partecipare è necessario registrarsi qui.

Nel corso dell’iniziativa «si procederà anche al decespugliamento della via, grazie alla collaborazione degli operatori della ditta Muraca e Stella del Sud, oltre che alla bitumazione delle buche presenti nel tratto interessato». Intanto l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, tira le somme della giornata di sabato scorso svoltasi lungo corso Umberto e viale Regina Margherita, animata dai volontari di Plastic Free Odv Onlus con cui l’Ente ha stipulato un protocollo d’intesa ed anche da molti cittadini. «All’iniziativa, oltre agli organizzatori con la referente provinciale Aurora Navarra – ha affermato l’assessore Miceli nel comunicato stampa – hanno partecipato alcuni rappresentanti dell’Associazione per il bene comune, del Wwf e, oltre al sindaco Enzo Romeo, anche i consiglieri comunali Nicola Staropoli, Maria Trapani, Umberto Lo Bianco Francesco Colelli, Anna Coloca».

L’intento è stato quello di «sensibilizzare la cittadinanza – ha proseguito ancora l’assessore Miceli – facendo comprendere quanto sia dannoso per l’ambiente gettare a terra i mozziconi di sigarette. Basti pensare che i filtri dei mozziconi potrebbero impiagare oltre 10 anni per degradarsi. Essendo poi così piccoli, penetrano facilmente all’interno delle intercapedini e altrettanto facilmente si infilano sotto la terra nelle aiuole e nelle aree verdi, accumulandosi nel corso del tempo e oltre a danneggiare l’ambiente offrono un triste spettacolo di profondo degrado. D’altra parte, gettare i mozziconi di sigaretta nei cestini, anziché per terra è un gesto davvero semplice, che non costa alcun sacrificio. Si tratta solo di correggere una cattiva abitudine, sintomatica di grande inciviltà». Da qui, l’invito dell’amministrazione a partecipare anche alla giornata di sabato per affermare con i fatti il proprio amore per l’ambiente che ci circonda.