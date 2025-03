Festa grande per gli autolavaggi, la sabbia del Sahara riempie i cieli: ecco la”pioggia rossa”. Ma poi nel Vibonese arrivano i temporali

In questi giorni la Calabria è interessata dalla presenza di tanta sabbia del deserto Sahariano. Ciò è causato da due intense perturbazioni ad ovest dell’Italia che richiamando aria molto umida da sud accompagnati da forti venti, rilasciano nell’atmosfera del Mediterraneo concentrazioni elevate di pulviscolo desertico. Secondo alcune stime queste concentrazioni superano i 1200 microgrammi per metro cubo e, a causa di aree di bassa pressione presenti al Sud Italia, esse si depositano a terra insieme alle precipitazioni causando la cosiddetta “pioggia rossa”, un vero incubo per tutti gli automobilisti e non solo. Oltre alla pioggia rossa, il pulviscolo desertico causa giornate molto uggiose, con scarsa visibilità e localmente anche la formazione di nebbie.

Fenomeno molto frequente sulla Calabria

Questo fenomeno è molto frequente e si verifica quando intense circolazioni di bassa pressione interessano l’Europa occidentale con una intensa ventilazione dai quadranti meridionali. Quando una bassa pressione riesce a scivolare fino al continente Nordafricano i venti di Scirocco soffiano direttamente dal deserto del Sahara verso il Mediterraneo, trasportando queste minuscole particelle di sabbia.

Le previsioni meteo: temporali nelle prossime ore

Intanto, le condizioni meteorologiche stanno per cambiare per l’intero territorio Vibonese. Un’intensa perturbazione raggiungerà il Mediterraneo causando la formazione di un vortice ciclonico e che apporterà maltempo localmente intenso.

Già nelle prossime piogge sparse interesseranno l’intero territorio a macchia di leopardo ma a partire dalla serata un generale peggioramento è atteso a partire dai versanti jonici della Regione dove sono previste piogge e temporali sparsi; durante le ore successive però il maltempo interesserà anche il resto della Regione tra cui le aree interne del Vibonese e le rispettive aree costiere dove anche qui sono previste piogge e locali temporali di forte intensità. Il tutto sarà accompagnato ancora da venti localmente moderati-forti e con mari che risulteranno mossi o molto mossi.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla sull’intero territorio Regionale.