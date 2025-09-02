Meteo, il caldo africano si riaffaccia sul Vibonese: piovaschi sparsi ma temperature in aumento oltre i 30 gradi

La coda di una perturbazione raggiungerà la nostra Regione apportando qualche debole piovasco specie lungo i versanti Tirrenici e un notevole rinforzo dei venti. Ecco le previsioni dettagliate per la giornata di oggi, martedì 2 settembre.

Previsioni meteo martedì 2 settembre

La giornata di martedì inizierà con una mattinata caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in generale aumento dove non sono da escludere locali piovaschi lungo i settori Tirrenici mentre altrove i cieli si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Tra la serata e la nottata si avrà un ulteriore aumento della nuvolosità con piovaschi sparsi sulle aree Tirreniche del Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino con possibile interessamento delle relative aree interne; non sono da escludere locali piogge anche lungo i versanti Jonici specie Reggini e catanzaresi mentre altrove il tempo rimarrà stabile.

Le temperature sono previste in aumento ovunque e oltre i 30°C a causa di un richiamo di aria molto calda dai quadranti meridionali causati proprio dall’ avvicinarsi della perturbazione; in concomitanza avremo un generale rinforzo dei venti a partire dal pomeriggio con raffiche che potranno risultare forti specie lungo i versanti Jonici soggetti ai venti di caduta tra cui il Catanzarese e il Reggino.