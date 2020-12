Scossa di terremoto nel Reggino, avvertita anche in provincia di Vibo

L’epicentro a Roccaforte del Greco. Il sisma ha avuto una magnitudo stimata in 3.9 della scala Richter

Informazione pubblicitaria

Forte scossa di terremoto avvertita pochi istanti fa nei dintorni di Reggio Calabria. Secondo una prima stima dell’Ingv si tratta di un sisma di magnitudo 3.9 e 4.4, dunque piuttosto forte. In tantissimi, dalla Piana alla Locride, passando per la città di Reggio Calabria hanno avvertito un movimento d’aria e poi l’ondulazione con spostamento di oggetti come sedie, tavoli e quant’altro. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Messina e in quella di Vibo. Tanta paura, ma al momento non si hanno notizie di danni per persone o cose. L’epicentro è stato registrato a Roccaforte del Greco.