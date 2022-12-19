Sarà messo definitivamente in sicurezza il torrente Fallà nel territorio comunale di Filogaso. Ad intervenire sarà l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Trimmelliti, che ha approvato – tramite delibera di giunta – il progetto esecutivo di “Completamento dei lavori di ripristino officiosità idraulica del torrente Fallà a monte dell’attraversamento della statale 110”. Disco verde dall’esecutivo comunale anche al quadro economico di spesa dell’intervento per un importo complessivo di 500.000,00 euro. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Giuseppe Mari, quale responsabile del Servizio tecnico comunale, per le attività istruttorie e per ogni altro adempimento procedimentale. Nella delibera licenziata dall’esecutivo Trimmelliti viene spiegato che con decreto dirigenziale della Regione Calabria del 27 luglio 2022 è stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’intervento in oggetto (grazie alla delibera Cipess del dicembre del 2021 – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – del dicembre del 2021 che ha riportato tra gli interventi ammessi a finanziamento anche quello del Comune di Filogaso).

Successivamente è stata sottoscritta tra il Comune di Filogaso e la Regione Calabria -Dipartimento interventi di difesa del suolo, la convenzione per la regolamentazione del rapporto tra il Dipartimento, in quanto soggetto finanziatore, e l’ente beneficiario, finanziamento concesso per l’importo di 500.000 euro. Nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 sono stati, quindi, inseriti nell’anno 2022, i lavori di “Completamento lavori di ripristino officiosità idraulica del torrente Fallà a monte dell’attraversamento della statale 110”. Quindi, lo scorso agosto, è stato dato l’incarico l’incarico per la revisione progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo finale e coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione del suddetto progetto all’ingegnere Franca Comito. Progetto approvato dalla giunta e lavori che presto saranno messi a bando.

