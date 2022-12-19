L’amministrazione comunale punta a ripristinare l'officiosità idraulica del corso d’acqua. Disco verde al progetto esecutivo

Sarà messo definitivamente in sicurezza il torrente Fallà nel territorio comunale di Filogaso. Ad intervenire sarà l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Trimmelliti, che ha approvato – tramite delibera di giunta – il progetto esecutivo di “Completamento dei lavori di ripristino officiosità idraulica del torrente Fallà a monte dell’attraversamento della statale 110”. Disco verde dall’esecutivo comunale anche al quadro economico di spesa dell’intervento per un importo complessivo di 500.000,00 euro. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Giuseppe Mari, quale responsabile del Servizio tecnico comunale, per le attività istruttorie e per ogni altro adempimento procedimentale. Nella delibera licenziata dall’esecutivo Trimmelliti viene spiegato che con decreto dirigenziale della Regione Calabria del 27 luglio 2022 è stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’intervento in oggetto (grazie alla delibera Cipess del dicembre del 2021 – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – del dicembre del 2021 che ha riportato tra gli interventi ammessi a finanziamento anche quello del Comune di Filogaso).



Successivamente è stata sottoscritta tra il Comune di Filogaso e la Regione Calabria -Dipartimento interventi di difesa del suolo, la convenzione per la regolamentazione del rapporto tra il Dipartimento, in quanto soggetto finanziatore, e l’ente beneficiario, finanziamento concesso per l’importo di 500.000 euro. Nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 sono stati, quindi, inseriti nell’anno 2022, i lavori di “Completamento lavori di ripristino officiosità idraulica del torrente Fallà a monte dell’attraversamento della statale 110”. Quindi, lo scorso agosto, è stato dato l’incarico l’incarico per la revisione progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo finale e coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione del suddetto progetto all’ingegnere Franca Comito. Progetto approvato dalla giunta e lavori che presto saranno messi a bando.

