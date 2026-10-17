Successo per l'escursione micologica promossa come ogni anno sulle Serre vibonesi dall'associazione IncrociaMenti Odv. Particolarmente apprezzata dai partecipanti, molti dei quali giunti anche da altri contesti territoriali della Calabria, la professionalità con cui sono stati accompagnati tra le alture della Lacina, località del Comune di Brognaturo. Nell'occasione i presenti sono stati intrattenuti anche in una sosta didattica che ha permesso loro di toccare con mano la ricchezza della biodiversità che contraddistingue quest'area della regione, di cui il fungo è il re incontrastato. «Una risorsa - sottolinea al riguardo il presidente di IncrociaMenti Domenico Dominelli - che si spera possa ancora resistere ed essere preservata nel tempo e non venga compromessa dalla mano selvaggia dell'uomo e dalla sua avidità».

Nel mirino della guida dell'associazione, attiva a Serra San Bruno, le pale eoliche, «espressione del profitto più becero e del contestuale impoverimento del nostro patrimonio boschivo e delle sue immense potenzialità. Una minaccia - prosegue Dominelli - assolutamente da fermare». Alla raccolta è seguito un intenso momento di convivialità e di allegria, dove il fungo fresco di giornata è stato cucinato alla maniera tradizionale e degustato dai convenuti. «Non è mancata la discussione - conclude la guida associativa - che non poteva non incentrarsi sulla prossima iniziativa "Le Giornate della Castagna e del Vino", evento figlio di Incrociamenti ormai arrivato alla quarta edizione e che si svolgerà a Serra San Bruno il 31 ottobre e il 1 novembre prossimi».